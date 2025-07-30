Как искусственный интеллект изменит мир

Вы, скорее всего, живете в пещере, если не думаете, что стремительное развитие искусственного интеллекта обязательно повлияет на рабочие места в ближайшие годы. Тот, кто сопротивляется и не принимает данный факт, столкнется с массой проблем уже завтра. Конечно, кроме того, что искусственный интеллект займет некоторые рабочие места, он будет создавать новые. Вот наиболее вероятные рабочие места, на которые искусственный интеллект повлияет в период с 2025 по 2030 гг.
Поможет ли ИИ миру или навредит ему?
Как и в случае с любой спорной темой, всегда найдутся люди, которые выступают за и против. И тема искусственного интеллекта ничем не отличается. Фактически, по мере внедрения новых инструментов ИИ и роста ажиотажа вокруг них, разделение между двумя лагерями будет расти. Многие аналитики по исследованию рынка говорят, что ИИ может принести множество позитивных изменений в общество, включая повышение производительности, улучшение уровня здравоохранения и расширение доступа к образованию. Но нам нужно адаптироваться прямо сейчас. Другие говорят, что ИИ и робототехника — это разрушительная сила, которая в будущем отнимет у людей массу рабочих мест. Но в то же время, роботы и ИИ могут и будут создавать множество новых профессий, помогая решать сложные проблемы, а также делать нашу повседневную жизнь проще и удобнее. Пока еще не все ясно, но все склоняются к тому, что ИИ — это скорее позитивная сила, чем негативная.
Как ИИ повлияет на рабочие места и экономику?
Агентство McKinsey утверждает, что при среднем мировом уровне принятия и освоения, а также при достижениях в области искусственного интеллекта, он оказывает глубокое влияние, обеспечивая дополнительную глобальную экономическую активность в размере около 13 триллионов долларов в обозримом будущем, до 2030 года, что примерно на 16% больше совокупного ВВП по сравнению с сегодняшним днем. А это составляет 1,2% дополнительного роста ВВП в год. Если такое произойдет на самом деле, то влияние искусственного интеллекта будет сопоставимо с влиянием других технологий общего назначения, появлявшихся ранее. И произойдет это в основном за счет замены ручного труда автоматизацией, а также увеличения уровня инноваций в продуктах и услугах. В том же отчете говорится, что к 2030 году около 70% компаний примут революцию ИИ, начав использовать, по крайней мере, одно из направлений этой технологии. Так что ИИ может стать одной из самых прорывных технологий в мировой экономике, которые когда-либо разрабатывал человек.
Как искусственный интеллект повлияет на общество и будущее?
Forbes утверждает, что будущее ИИ принесет бесконечные возможности и сделает доступными приложения, которые помогут значительно упростить нашу жизнь. По мнению издания, ИИ поможет сформировать будущую судьбу человечества в позитивном ключе. В то же время футуролог Бернард Марр (Bernard Marr) утверждает, что преобразующее влияние искусственного интеллекта на наше общество будет иметь далеко идущие экономические, правовые, политические и нормативные последствия для всех типов рабочих мест и отраслей. И нам нужно серьезно это обсудить прямо сейчас. Другие осведомленные лица утверждают, что ИИ может привнести множество позитивных изменений в общество как сейчас, так и в будущем, а технологии на основе искусственного интеллекта помогут решить сложные проблемы и сделать нашу повседневную жизнь проще и удобнее.
Сколько рабочих мест ИИ заменит к 2030 году?
Искусственный интеллект сможет заменить около 300 млн. рабочих мест с полной занятостью. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Goldman Sachs. При том, что ИИ сможет заменить четверть всех рабочих в США и Европе, он также может обозначить новые рабочие места и обеспечить рост производительности. В конечном итоге ИИ сможет увеличить общую годовую стоимость товаров и услуг, производимых во всем мире, на 7%. В отчете также дается прогноз, что две трети рабочих мест в США и Европе подвержены некоторой степени автоматизации ИИ, и около четверти всех рабочих процессов смогут полностью выполняться ИИ.
Исследователи из Университета Пенсильвании и OpenAI обнаружили, что некоторые служащие, зарабатывающие до 80 тысяч долларов в год, с наибольшей вероятностью пострадают от автоматизации своих рабочих процессов на базе искусственного интеллекта. Forbes также сообщает, что согласно отчету Массачусетского технологического института и Бостонского университета, в 2025 году искусственный интеллект заменит до двух миллионов рабочих на производстве. Исследование McKinsey сообщает, что к 2030 году не менее 14% сотрудников во всем мире смогут сменить карьеру из-за цифровизации, робототехники и достижений в области искусственного интеллекта
Какие профессии, скорее всего, будут автоматизированы?
- Представитель службы поддержки клиентов. В большинстве случаев запросы и проблемы клиентов повторяются. Ответы на эти запросы не требуют высокого эмоционального или социального интеллекта, поэтому искусственный интеллект можно использовать для предоставления автоматизированных ответов на часто задаваемые вопросы.
- Секретари на ресепшене. Большинство компаний по всему миру теперь используют роботов на ресепшене. Даже звонки теперь обрабатываются искусственным интеллектом. Например, AimeReception может видеть, слушать, понимать и разговаривать с гостями и клиентами.
- Бухгалтеры. Многие компании теперь используют автоматизацию и искусственный интеллект для своей бухгалтерской практики. Бухгалтерские услуги на базе искусственного интеллекта обеспечивают эффективную систему учета, гибкость и безопасность, учитывая, что они доступны в виде облачных сервисов. Использование алгоритмов искусственного интеллекта гарантирует, что данные будут собираться, храниться и анализироваться правильно. Использование бухгалтерского сервиса на базе искусственного интеллекта значительно дешевле, чем выплата зарплаты сотруднику за выполнение той же работы.
- Продавцы. Прошли те времена, когда корпорациям требовались продавцы для рекламы и розничной торговли. Реклама переместилась в веб-пространство и социальные сети. Встроенные возможности целевого маркетинга в социальных сетях позволяют рекламодателям создавать индивидуальный контент для разных типов аудитории.
- Исследования и анализ. Анализ данных и исследования — это области, которые уже используют искусственный интеллект как метод оптимизации процессов и выявления новых данных без помощи человека. Мощность обработки современных компьютеров позволяет эффективно сортировать, экстраполировать и анализировать данные. По мере совершенствования технологий искусственного интеллекта может отпасть необходимость в том, чтобы люди играли какую-то роль в этих процессах.
- Складские работы. Интернет-продажи — это постоянно растущая отрасль, которая требует все больше автоматизированных систем, эффективно размещающих заказы. Одним из направлений оптимизации этого процесса стало использование автоматизации. Базовая автоматизация и искусственный интеллект на складе обеспечивают легкий доступ к компьютеризированным системам для поиска посылок и управления персоналом, а в будущем ИИ сможет даже выполнять механизированный поиск и погрузку для увеличения пропускной способности склада.
- Страхование. При оценке заявок на страхование наиболее важной работой часто является анализ имеющихся данных и их применение в наборе формул или структур. Автоматизация может легко выполнять эти задачи, постоянно адаптируясь для выполнения более сложных обязанностей, что может сократить количество сотрудников, необходимых компании.
- Розничная торговля. Станции самообслуживания, которые приобретают популярность в продуктовых магазинах и крупных торговых точках, являются примером автоматизации в сфере розничной торговли. Когда компания использует зоны самообслуживания, это является результатом анализа затрат и выгод. Хотя такие процессы пока несовершенны и увеличивают количество случаев краж, компании экономят больше, уменьшая потребность в сотрудниках, работающих на кассах.
Как быстро сменить карьеру?
Эксперты говорят, что искусственный интеллект и машинное обучение помогут людям, создав больше новых профессий. Тем не менее, чтобы оседлать волну ажиотажа вокруг ИИ и построить новую карьеру, вам нужно приобрести совершенно новые навыки. Чтобы приобрести навыки, которые выделят вас среди других потенциальных кандидатов, вам следует повысить свои технические навыки, пройти онлайн-курсы, понять отрасль, получить опыт работы и развить свои гибкие умения, которые помогут вам выделиться среди других соискателей, у которых есть только технические навыки.
Какие рабочие места не заменит ИИ?
Широко распространено мнение, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем заменит. Более того, многие в определенных отраслях вздохнут с облегчением, узнав, что ИИ не будет угрожать их призванию и средствам к существованию. Вот некоторые из профессий, которые не будут включать повторяющиеся задачи и не будут подвержены сбоям, а это означает, что искусственный интеллект пока не заменит людей, которые являются их представителями.
- Преподаватели. Преподаватели часто представляют собой точку отсчета для многих из нас. Часто наши академические решения частично основаны на том, насколько вдохновляющим был для нас конкретный преподаватель в предыдущие годы. По всем этим причинам практически невозможно, чтобы в будущем у нас был полностью цифровой опыт преподавания.
- Юристы и судьи. Эти должности имеют сильный компонент переговоров, стратегии и анализа дел. Многое основано на личном опыте и знаниях каждого специалиста. Требуется определенный набор навыков, чтобы уметь ориентироваться в сложных правовых системах и выступать в качестве защитника клиента в суде. Человеческий фактор также задействован, когда дело доходит до рассмотрения различных аспектов судебного разбирательства и принятия окончательного решения, которое может обернуться годами тюрьмы.
- Директора, менеджеры и генеральные директора. Управление командами внутри организации — это вопрос лидерства, а не набор поведенческих моделей, которые можно записать в код и обработать линейно. Генеральный директор также является лицом, ответственным за передачу миссии и ценностей компании команде. Маловероятно, что инвесторы когда-либо будут чувствовать себя комфортно, инвестируя в компанию, управляемую роботами или алгоритмами.
- Менеджеры по персоналу. Хотя искусственный интеллект действительно помогает в процессе найма, делая просмотр резюме намного проще и быстрее, менеджеры по персоналу по-прежнему выполняют множество очень важных задач внутри организации. Наем новых специалистов — это лишь часть их обязательств. Они также являются ключевыми сотрудниками внутри организации для поддержания мотивации персонала, выявления ранних признаков недовольства и управления ими, если это возможно.
- Психологи и психиатры. Хотя в настоящее время многие технологии распознавания лиц используются для разработки первичной консультативной помощи и поддержки с использованием ИИ, психическое здоровье является очень деликатной темой. Человеческое прикосновение имеет важное значение, когда дело доходит до поддержки людей.
- Хирурги. Безусловно, технологии серьезно повысили точность, с которой мы сегодня можем диагностировать и обнаруживать заболевания в любом медицинском случае. Микроробототехника также повышает точность хирургов, когда дело доходит до операции, позволяя проводить менее инвазивные процедуры. Но хирург должен уметь общаться с пациентом на многих других уровнях, одновременно принимая во внимание огромное количество факторов. Опыт, знания и навыки, приобретенные за годы, — все это факторы, которые необходимо учитывать во время операции, когда решения необходимо принимать в самые кратчайшие сроки.
- Аналитики компьютерных систем. Независимо от того, насколько мы автоматизированы, всегда будет потребность в присутствии человека, который может выполнять работы по техническому обслуживанию, обновлять, улучшать, исправлять и настраивать сложные программные и аппаратные системы. Анализ возможностей системы, контроль рабочего процесса, планирование улучшений и повышение автоматизации — это только часть работы аналитика компьютерных систем, профессии, которая в последние годы пользуется большим спросом.
- Художники и писатели. Письмо — это творческое изящное искусство, и умение расположить определенный набор слов в правильном порядке довольно сложная задача. Поэтому даже если искусственный интеллект технически сможет усвоить содержание большинства книг в мире на любом языке и придумать личный стиль общения, то магия и волнение от знакомства с произведением искусства — это то, где человек и ИИ будут конкурировать еще долгое время.
Сколько рабочих мест будет потеряно из-за ИИ к 2030 году?
В отчете Всемирного Экономического Форума дается оценка, что искусственный интеллект заменит около 85 млн. рабочих мест уже в текущем году 2025 году. Издание Freethink утверждает, что 65% рабочих мест в розничной торговле может быть автоматизировано в этому году, отмечая, что это в основном связано с технологическими достижениями, ростом затрат и заработной платы, напряженным рынком труда и сокращением потребительских расходов. В то же время в PwC подсчитали, что к середине 2030-х годов до 30% рабочих мест может быть автоматизировано. В долгосрочной перспективе это затронет немного больше мужчин, поскольку автономные транспортные средства и прочие машины заменят те профессии, где их доля занятости выше. Хотя и женщины, которые чаще всего выполняют канцелярские и другие административные функции, также смогут подвергнуться высокому риску автоматизации.
Как принять ИИ и освоить навыки, чтобы воспользоваться преимуществами новой технологии
Возможно, вам интересно, как вы можете начать знакомиться с ИИ в своей работе, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. LinkedIn сообщает, что хорошая новость заключается в том, что у вас, вероятно, уже есть опыт работы с ИИ, знаете вы об этом или нет. Например, для того чтобы ответы от голосовых помощников, таких как Alexa и Siri, используется искусственный интеллект. Множество приложений на вашем телефоне также использует ИИ. Генеративный ИИ, о котором в последнее время так много говорят, на самом деле является следующим шагом для этой технологии. Но важно развивать новые навыки и адаптироваться к меняющемуся рынку труда. Вот несколько стратегий, которые помогут вам оставаться впереди в эпоху искусственного интеллекта:
- Примите необходимость непрерывного обучения. В эпоху ИИ важно постоянно учиться и адаптироваться к новым технологиям и способам работы. Это означает посещение курсов, семинаров и конференций, а также отслеживание последних тенденций в вашей отрасли.
- Развивайте гибкие навыки. Хотя ИИ отлично справляется с выполнением рутинных задач, он все еще далек от копирования человеческого эмоционального интеллекта и креативности. Развитие гибких навыков, таких как общение, решение проблем и сотрудничество, будет иметь решающее значение в эпоху ИИ.
- Будьте гибкими. В эпоху ИИ способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам будет иметь ключевое значение. Это означает готовность осваивать новые навыки, брать на себя новые обязанности и менять карьерные пути.
- Специализируйтесь. Поскольку ИИ становится все более распространенным, будет расти спрос на работников со специальными навыками и знаниями. Развивая экспертные знания в определенной области, вы можете повысить свою ценность для работодателей и выделиться на рынке труда.
Заключение
Похоже, сопротивление бесполезно, и люди должны смириться с тем, что искусственный интеллект становится частью нашей повседневной жизни. Каждая должностная роль должна принять его, учитывая эффективные и экономичные решения, которые он предлагает. ИИ позволяет людям сосредоточиться на более творческих целях, автоматизируя процессы принятия решений и утомительные задачи. Искусственный интеллект обещает большие перспективы для продвижения бизнеса вперед, автоматизации производственных процессов и предоставления ценных идей.