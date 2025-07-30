Как искусственный интеллект изменит мир

Вы, скорее всего, живете в пещере, если не думаете, что стремительное развитие искусственного интеллекта обязательно повлияет на рабочие места в ближайшие годы. Тот, кто сопротивляется и не принимает данный факт, столкнется с массой проблем уже завтра. Конечно, кроме того, что искусственный интеллект займет некоторые рабочие места, он будет создавать новые. Вот наиболее вероятные рабочие места, на которые искусственный интеллект повлияет в период с 2025 по 2030 гг.

Поможет ли ИИ миру или навредит ему?

Как и в случае с любой спорной темой, всегда найдутся люди, которые выступают за и против. И тема искусственного интеллекта ничем не отличается. Фактически, по мере внедрения новых инструментов ИИ и роста ажиотажа вокруг них, разделение между двумя лагерями будет расти. Многие аналитики по исследованию рынка говорят, что ИИ может принести множество позитивных изменений в общество, включая повышение производительности, улучшение уровня здравоохранения и расширение доступа к образованию. Но нам нужно адаптироваться прямо сейчас. Другие говорят, что ИИ и робототехника — это разрушительная сила, которая в будущем отнимет у людей массу рабочих мест. Но в то же время, роботы и ИИ могут и будут создавать множество новых профессий, помогая решать сложные проблемы, а также делать нашу повседневную жизнь проще и удобнее. Пока еще не все ясно, но все склоняются к тому, что ИИ — это скорее позитивная сила, чем негативная.

Как ИИ повлияет на рабочие места и экономику?

Агентство McKinsey утверждает, что при среднем мировом уровне принятия и освоения, а также при достижениях в области искусственного интеллекта, он оказывает глубокое влияние, обеспечивая дополнительную глобальную экономическую активность в размере около 13 триллионов долларов в обозримом будущем, до 2030 года, что примерно на 16% больше совокупного ВВП по сравнению с сегодняшним днем. А это составляет 1,2% дополнительного роста ВВП в год. Если такое произойдет на самом деле, то влияние искусственного интеллекта будет сопоставимо с влиянием других технологий общего назначения, появлявшихся ранее. И произойдет это в основном за счет замены ручного труда автоматизацией, а также увеличения уровня инноваций в продуктах и услугах. В том же отчете говорится, что к 2030 году около 70% компаний примут революцию ИИ, начав использовать, по крайней мере, одно из направлений этой технологии. Так что ИИ может стать одной из самых прорывных технологий в мировой экономике, которые когда-либо разрабатывал человек.

Как искусственный интеллект повлияет на общество и будущее?

Forbes утверждает, что будущее ИИ принесет бесконечные возможности и сделает доступными приложения, которые помогут значительно упростить нашу жизнь. По мнению издания, ИИ поможет сформировать будущую судьбу человечества в позитивном ключе. В то же время футуролог Бернард Марр (Bernard Marr) утверждает, что преобразующее влияние искусственного интеллекта на наше общество будет иметь далеко идущие экономические, правовые, политические и нормативные последствия для всех типов рабочих мест и отраслей. И нам нужно серьезно это обсудить прямо сейчас. Другие осведомленные лица утверждают, что ИИ может привнести множество позитивных изменений в общество как сейчас, так и в будущем, а технологии на основе искусственного интеллекта помогут решить сложные проблемы и сделать нашу повседневную жизнь проще и удобнее.

Сколько рабочих мест ИИ заменит к 2030 году?

Искусственный интеллект сможет заменить около 300 млн. рабочих мест с полной занятостью. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Goldman Sachs. При том, что ИИ сможет заменить четверть всех рабочих в США и Европе, он также может обозначить новые рабочие места и обеспечить рост производительности. В конечном итоге ИИ сможет увеличить общую годовую стоимость товаров и услуг, производимых во всем мире, на 7%. В отчете также дается прогноз, что две трети рабочих мест в США и Европе подвержены некоторой степени автоматизации ИИ, и около четверти всех рабочих процессов смогут полностью выполняться ИИ.

Исследователи из Университета Пенсильвании и OpenAI обнаружили, что некоторые служащие, зарабатывающие до 80 тысяч долларов в год, с наибольшей вероятностью пострадают от автоматизации своих рабочих процессов на базе искусственного интеллекта. Forbes также сообщает, что согласно отчету Массачусетского технологического института и Бостонского университета, в 2025 году искусственный интеллект заменит до двух миллионов рабочих на производстве. Исследование McKinsey сообщает, что к 2030 году не менее 14% сотрудников во всем мире смогут сменить карьеру из-за цифровизации, робототехники и достижений в области искусственного интеллекта

Какие профессии, скорее всего, будут автоматизированы?

Представитель службы поддержки клиентов. В большинстве случаев запросы и проблемы клиентов повторяются. Ответы на эти запросы не требуют высокого эмоционального или социального интеллекта, поэтому искусственный интеллект можно использовать для предоставления автоматизированных ответов на часто задаваемые вопросы. Секретари на ресепшене. Большинство компаний по всему миру теперь используют роботов на ресепшене. Даже звонки теперь обрабатываются искусственным интеллектом. Например, AimeReception может видеть, слушать, понимать и разговаривать с гостями и клиентами. Бухгалтеры. Многие компании теперь используют автоматизацию и искусственный интеллект для своей бухгалтерской практики. Бухгалтерские услуги на базе искусственного интеллекта обеспечивают эффективную систему учета, гибкость и безопасность, учитывая, что они доступны в виде облачных сервисов. Использование алгоритмов искусственного интеллекта гарантирует, что данные будут собираться, храниться и анализироваться правильно. Использование бухгалтерского сервиса на базе искусственного интеллекта значительно дешевле, чем выплата зарплаты сотруднику за выполнение той же работы. Продавцы. Прошли те времена, когда корпорациям требовались продавцы для рекламы и розничной торговли. Реклама переместилась в веб-пространство и социальные сети. Встроенные возможности целевого маркетинга в социальных сетях позволяют рекламодателям создавать индивидуальный контент для разных типов аудитории. Исследования и анализ. Анализ данных и исследования — это области, которые уже используют искусственный интеллект как метод оптимизации процессов и выявления новых данных без помощи человека. Мощность обработки современных компьютеров позволяет эффективно сортировать, экстраполировать и анализировать данные. По мере совершенствования технологий искусственного интеллекта может отпасть необходимость в том, чтобы люди играли какую-то роль в этих процессах. Складские работы. Интернет-продажи — это постоянно растущая отрасль, которая требует все больше автоматизированных систем, эффективно размещающих заказы. Одним из направлений оптимизации этого процесса стало использование автоматизации. Базовая автоматизация и искусственный интеллект на складе обеспечивают легкий доступ к компьютеризированным системам для поиска посылок и управления персоналом, а в будущем ИИ сможет даже выполнять механизированный поиск и погрузку для увеличения пропускной способности склада. Страхование. При оценке заявок на страхование наиболее важной работой часто является анализ имеющихся данных и их применение в наборе формул или структур. Автоматизация может легко выполнять эти задачи, постоянно адаптируясь для выполнения более сложных обязанностей, что может сократить количество сотрудников, необходимых компании. Розничная торговля. Станции самообслуживания, которые приобретают популярность в продуктовых магазинах и крупных торговых точках, являются примером автоматизации в сфере розничной торговли. Когда компания использует зоны самообслуживания, это является результатом анализа затрат и выгод. Хотя такие процессы пока несовершенны и увеличивают количество случаев краж, компании экономят больше, уменьшая потребность в сотрудниках, работающих на кассах.

Как быстро сменить карьеру?

Эксперты говорят, что искусственный интеллект и машинное обучение помогут людям, создав больше новых профессий. Тем не менее, чтобы оседлать волну ажиотажа вокруг ИИ и построить новую карьеру, вам нужно приобрести совершенно новые навыки. Чтобы приобрести навыки, которые выделят вас среди других потенциальных кандидатов, вам следует повысить свои технические навыки, пройти онлайн-курсы, понять отрасль, получить опыт работы и развить свои гибкие умения, которые помогут вам выделиться среди других соискателей, у которых есть только технические навыки.

Какие рабочие места не заменит ИИ?

Широко распространено мнение, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем заменит. Более того, многие в определенных отраслях вздохнут с облегчением, узнав, что ИИ не будет угрожать их призванию и средствам к существованию. Вот некоторые из профессий, которые не будут включать повторяющиеся задачи и не будут подвержены сбоям, а это означает, что искусственный интеллект пока не заменит людей, которые являются их представителями.

Преподаватели. Преподаватели часто представляют собой точку отсчета для многих из нас. Часто наши академические решения частично основаны на том, насколько вдохновляющим был для нас конкретный преподаватель в предыдущие годы. По всем этим причинам практически невозможно, чтобы в будущем у нас был полностью цифровой опыт преподавания. Юристы и судьи. Эти должности имеют сильный компонент переговоров, стратегии и анализа дел. Многое основано на личном опыте и знаниях каждого специалиста. Требуется определенный набор навыков, чтобы уметь ориентироваться в сложных правовых системах и выступать в качестве защитника клиента в суде. Человеческий фактор также задействован, когда дело доходит до рассмотрения различных аспектов судебного разбирательства и принятия окончательного решения, которое может обернуться годами тюрьмы. Директора, менеджеры и генеральные директора. Управление командами внутри организации — это вопрос лидерства, а не набор поведенческих моделей, которые можно записать в код и обработать линейно. Генеральный директор также является лицом, ответственным за передачу миссии и ценностей компании команде. Маловероятно, что инвесторы когда-либо будут чувствовать себя комфортно, инвестируя в компанию, управляемую роботами или алгоритмами. Менеджеры по персоналу. Хотя искусственный интеллект действительно помогает в процессе найма, делая просмотр резюме намного проще и быстрее, менеджеры по персоналу по-прежнему выполняют множество очень важных задач внутри организации. Наем новых специалистов — это лишь часть их обязательств. Они также являются ключевыми сотрудниками внутри организации для поддержания мотивации персонала, выявления ранних признаков недовольства и управления ими, если это возможно. Психологи и психиатры. Хотя в настоящее время многие технологии распознавания лиц используются для разработки первичной консультативной помощи и поддержки с использованием ИИ, психическое здоровье является очень деликатной темой. Человеческое прикосновение имеет важное значение, когда дело доходит до поддержки людей. Хирурги. Безусловно, технологии серьезно повысили точность, с которой мы сегодня можем диагностировать и обнаруживать заболевания в любом медицинском случае. Микроробототехника также повышает точность хирургов, когда дело доходит до операции, позволяя проводить менее инвазивные процедуры. Но хирург должен уметь общаться с пациентом на многих других уровнях, одновременно принимая во внимание огромное количество факторов. Опыт, знания и навыки, приобретенные за годы, — все это факторы, которые необходимо учитывать во время операции, когда решения необходимо принимать в самые кратчайшие сроки. Аналитики компьютерных систем. Независимо от того, насколько мы автоматизированы, всегда будет потребность в присутствии человека, который может выполнять работы по техническому обслуживанию, обновлять, улучшать, исправлять и настраивать сложные программные и аппаратные системы. Анализ возможностей системы, контроль рабочего процесса, планирование улучшений и повышение автоматизации — это только часть работы аналитика компьютерных систем, профессии, которая в последние годы пользуется большим спросом. Художники и писатели. Письмо — это творческое изящное искусство, и умение расположить определенный набор слов в правильном порядке довольно сложная задача. Поэтому даже если искусственный интеллект технически сможет усвоить содержание большинства книг в мире на любом языке и придумать личный стиль общения, то магия и волнение от знакомства с произведением искусства — это то, где человек и ИИ будут конкурировать еще долгое время.

Сколько рабочих мест будет потеряно из-за ИИ к 2030 году?

В отчете Всемирного Экономического Форума дается оценка, что искусственный интеллект заменит около 85 млн. рабочих мест уже в текущем году 2025 году. Издание Freethink утверждает, что 65% рабочих мест в розничной торговле может быть автоматизировано в этому году, отмечая, что это в основном связано с технологическими достижениями, ростом затрат и заработной платы, напряженным рынком труда и сокращением потребительских расходов. В то же время в PwC подсчитали, что к середине 2030-х годов до 30% рабочих мест может быть автоматизировано. В долгосрочной перспективе это затронет немного больше мужчин, поскольку автономные транспортные средства и прочие машины заменят те профессии, где их доля занятости выше. Хотя и женщины, которые чаще всего выполняют канцелярские и другие административные функции, также смогут подвергнуться высокому риску автоматизации.

Как принять ИИ и освоить навыки, чтобы воспользоваться преимуществами новой технологии

Возможно, вам интересно, как вы можете начать знакомиться с ИИ в своей работе, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. LinkedIn сообщает, что хорошая новость заключается в том, что у вас, вероятно, уже есть опыт работы с ИИ, знаете вы об этом или нет. Например, для того чтобы ответы от голосовых помощников, таких как Alexa и Siri, используется искусственный интеллект. Множество приложений на вашем телефоне также использует ИИ. Генеративный ИИ, о котором в последнее время так много говорят, на самом деле является следующим шагом для этой технологии. Но важно развивать новые навыки и адаптироваться к меняющемуся рынку труда. Вот несколько стратегий, которые помогут вам оставаться впереди в эпоху искусственного интеллекта:

Примите необходимость непрерывного обучения. В эпоху ИИ важно постоянно учиться и адаптироваться к новым технологиям и способам работы. Это означает посещение курсов, семинаров и конференций, а также отслеживание последних тенденций в вашей отрасли. Развивайте гибкие навыки. Хотя ИИ отлично справляется с выполнением рутинных задач, он все еще далек от копирования человеческого эмоционального интеллекта и креативности. Развитие гибких навыков, таких как общение, решение проблем и сотрудничество, будет иметь решающее значение в эпоху ИИ. Будьте гибкими. В эпоху ИИ способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам будет иметь ключевое значение. Это означает готовность осваивать новые навыки, брать на себя новые обязанности и менять карьерные пути. Специализируйтесь. Поскольку ИИ становится все более распространенным, будет расти спрос на работников со специальными навыками и знаниями. Развивая экспертные знания в определенной области, вы можете повысить свою ценность для работодателей и выделиться на рынке труда.

Заключение

Похоже, сопротивление бесполезно, и люди должны смириться с тем, что искусственный интеллект становится частью нашей повседневной жизни. Каждая должностная роль должна принять его, учитывая эффективные и экономичные решения, которые он предлагает. ИИ позволяет людям сосредоточиться на более творческих целях, автоматизируя процессы принятия решений и утомительные задачи. Искусственный интеллект обещает большие перспективы для продвижения бизнеса вперед, автоматизации производственных процессов и предоставления ценных идей.