Nothreat и Proxima Technology Solutions объявляют о стратегическом партнёрстве с целью внедрения инновационных подходов к кибербезопасности в Азербайджане

Nothreat™, британский стартап в области ИИ-кибербезопасности, и Proxima Technology Solutions, ведущий азербайджанский IT-интегратор, объявили о долгосрочном стратегическом партнёрстве, направленном на укрепление ландшафта кибербезопасности в регионе. Партнёрство сочетает технологическую инновационность Nothreat с региональной экспертизой и клиентской сетью Proxima, открывая азербайджанским компаниям доступ к передовой самообучающейся платформе кибербезопасности на базе искусственного интеллекта.

Актуальность этого сотрудничества подчёркивается 29% ростом числа кибератак на государственные структуры Азербайджана только в апреле 2025 года. Этот резкий скачок активности отражает растущую цифровую уязвимость, делая масштабируемые, локально управляемые системы защиты как никогда необходимыми.

Партнёрство уже перешло в фазу операционного взаимодействия. В начале этого года Nothreat и Proxima объединили усилия для защиты футбольного клуба «Карабах» — ведущей команды страны — и сейчас цифровые активы и внутренние системы клуба защищены с помощью решений на базе ИИ от Nothreat. Следующий важный шаг — запуск в сентябре 2025 года в Азербайджане одного из крупнейших и самых современных Операционного центра кибербезопасности (Security Operations Center, SOC) Proxima Tech. Компания выбрала платформу Nothreat, включая Nothreat CyberEcho и Nothreat ThreatShield, для работы своего SOC и будет также предлагать эти продукты своим клиентам как услугу.

CyberEcho — запатентованный продукт Nothreat. С помощью него компания создаёт адаптивные ловушки (decoys), чтобы отвлекать злоумышленников от реальных систем, выявлять вредоносную активность на ранних этапах и изолировать угрозы до того, как они смогут нанести ущерб. ThreatShield позволяет динамически формировать списки угроз, предоставляя их в файрвол клиента в реальном времени как управляемый сервис через SOC, обеспечивая защиту корпоративного уровня без затрат и сложностей, связанных с традиционными лицензиями и локальной интеграцией.

«Это партнёрство — не просто вопрос технологического внедрения. Речь идёт о совместной стратегии, направленной на повышение цифровой устойчивости региона», — отметил Алекс Фримерман, сооснователь и директор по взаимодействию с государственными структурами Nothreat. — «Согласно нашему отчёту Threatscape 2025, число кибератак, нацеленных на инфраструктуру отдельных государств, выросло на 178%. В сотрудничестве с Proxima Tech мы создаём решения, которые не только позволяют оперативно реагировать на инциденты, но и формируют устойчивую систему превентивной защиты в условиях постоянно меняющихся угроз».

Помимо запуска SOC, партнёры планируют расширять сотрудничество в таких направлениях, как проведение совместных исследований, моделирование угроз, разработка региональных стандартов кибербезопасности и программы по повышению осведомлённости. Обе компании рассматривают это партнёрство не только как технологическую интеграцию, но и как основу для укрепления доверия, повышения готовности и развития зрелости кибербезопасности в регионе.

«Основой этого сотрудничества стали доверие и общее понимание актуальных задач, стоящих перед Азербайджаном сегодня, — отметил Мамед Маммедов, директор Proxima Cyber. — Интегрируя технологии Nothreat в наш центр кибербезопасности и развивая совместные стратегические инициативы, мы создаём не просто услугу для наших клиентов, а строим фундамент для устойчивой региональной кибербезопасности, которая будет укрепляться и развиваться со временем».

О компании Nothreat

Nothreat — инновационная компания в сфере кибербезопасности, использующая технологии искусственного интеллекта для защиты бизнеса от растущих цифровых угроз. В основе её решений — платформа Nothreat, автономная самообучающаяся система, основанная на принципах непрерывного инкрементального обучения. Она адаптируется к новым типам атак без потери ранее накопленных данных, эффективно решая проблему баланса между гибкостью и стабильностью, типичную для машинного обучения. Обучение моделей происходит автоматически без участия человека, обеспечивая адаптивность и стабильность защиты.

Платформа включает в себя ряд запатентованных и патентуемых технологий, охватывающих как веб-инфраструктуру, так и IoT-среду. Среди них — CyberEcho (система, создающая цифровые клоны реальных систем для обмана киберпреступников), AIoT Defender (файрвол с низким потреблением оперативных ресурсов для подключённых устройств) и AI Analyzer — генеративный агент, помогающий командам кибербезопасности анализировать инциденты, выявлять контекст и автоматизировать отчётность. Все технологии Nothreat легко интегрируются с существующей инфраструктурой, включая файрволы, EDR и SIEM, обеспечивая более 99% точности обнаружения и менее 1% ложноположительных результатов.

О компании Proxima Technology Solutions

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