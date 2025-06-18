Honda провела успешный запуск многоразовой ракеты

Компания Honda успешно провела испытания экспериментальной многоразовой ракеты-носителя. Запуск состоялся 17 июня с территории центра аэрокосмических исследований Тайки, расположенного в префектуре Хоккайдо (Япония). В ходе испытаний ракета поднялась на высоту около 271,4 м, а затем совершила посадку, приземлившись в 37 см от запланированной точки. Полет длился 56,6 сек. При этом были развернуты специальные опоры, аналогичные тем, что используются в Falcon 9.

Это первый запуск и посадка компании, демонстрирующие ключевые технологии, многоразового использования, такие как стабильность полета на подъеме и спуске, а также способность к мягкой посадке. Полученные данные позволят инженерам компании проанализировать поведение ракеты и оптимизировать ее конструкцию.

Испытания прошли в условиях строгой безопасности, с запретной зоной радиусом один км. Сама ракета была оборудована системой безопасности, предотвращающей отклонение от заданного коридора полета, скорости и угла наклона. Согласно данным, ракета Honda высотой 6,3 м и диаметром 85 см имеет собственную массу 900 кг и взлетную массу 1312 кг. Сообщается, что исследования начались в 2021 году и Honda планирует продолжать разработки, нацеленные на суборбитальные запуски к 2029 году.

Компания видит в этом перспективное направление, способное принести пользу людям, обеспечив, например, запуск спутников для различных сервисов, включая мониторинг состояния Земли (в контексте глобального потепления и экстремальных погодных явлений) и создание широкополосных коммуникационных сетей.