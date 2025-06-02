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2 июня, 2025
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Cyber Days в Баку: Фокус на Threat Intelligence от BranDefense

30 мая в отеле Landmark в Баку состоялось значимое мероприятие в сфере кибербезопасности — Cyber Days, организованное при участии PROSOL, Techpro DC и международного вендора BrandDefense. Участие в мероприятии приняли представители критически важных организаций и финансовых структур Азербайджана, продемонстрировавшие высокий интерес к современным решениям в области Threat Intelligence.

Открытие события провёл Алихайям Гулузада, подчеркнув значимость проактивного подхода к киберугрозам. Основную презентацию провёл Абдулла Бозташ, представитель BranDefense, который представил платформу и её ключевые возможности. Он подробно рассказал о системах обнаружения и анализа угроз, автоматизации реагирования и интеграции с SOC-платформами.

Мурад Афандиев поделился практическими кейсами применения Threat Intelligence для специалистов по вредоносному ПО, показав, как данные BrandDefense позволяют оперативно выявлять и анализировать сложные атаки.

Сессия вопросов и ответов, организованная совместно с PROSOL и BranDefense, вызвала оживлённое обсуждение, продемонстрировав актуальность темы для местных специалистов.

В рамках дискуссии о киберрисках в финансовом секторе, региональный менеджер по продажам Brandefense Ровшан Мамедов отметил, что угрозы становятся всё более сложными, и необходимость в высокотехнологичных решениях, таких как BranDefense, выходит на первый план.

Особую благодарность организаторы выразили официальному дистрибьютору Techpro DC за активную поддержку и содействие в организации мероприятия. Их участие сыграло ключевую роль в успешном проведении Cyber Days и укреплении партнёрских связей на локальном рынке.

Мероприятие стало важным шагом в развитии кибербезопасности в регионе, а также платформой для укрепления сотрудничества между локальными организациями и международными вендорами.

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