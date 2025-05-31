Благодаря поддержке Azercell молодые таланты вновь добились международного признания

17–18 мая состоялась 19-я Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по информатике (APIO 2025). В международном соревновании, прошедшем в онлайн-формате, Айхан Дамирли — ученик 11-го класса лицея имени академика Зарифы Алиевой завоевал бронзовую медаль.

Олимпиада APIO проводится с 2007 года и является престижным конкурсом по программированию, охватывающим страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в соревновании приняли участие около 900 школьников из 42 стран. В течение пяти часов участники решали алгоритмические задачи, демонстрируя свои знания и навыки в области программирования.

Отметим, что в рамках своей стратегии КСО Azercell Teleсom реализует множество проектов, направленных на повышение цифровой грамотности в Азербайджане и развитие молодых талантов в сфере информатики. Особое место среди этих инициатив занимает сотрудничество компании с Министерством науки и образования и Институтом образования. Уже почти десять лет Azercell оказывает стабильную поддержку школьникам в процессе подготовки к международным предметным олимпиадам. В результате данных программ учащиеся из столицы и регионов завоевали в общей сложности 91 медаль, с успехом представляя Азербайджан на международной арене.