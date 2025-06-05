ChatGPT теперь может записывать встречи и подключаться к Google Drive

Компания OpenAI представила новые функции ChatGPT для пользователей Plus, Pro и корпоративных подписчиков.

ChatGPT теперь интегрируется с Google Drive, Gmail, Outlook, Teams, SharePoint, Dropbox, Box и другими сервисами для поиска информации и глубокого анализа данных (deep research) на основании внутренних документов компаний. Например, нейросеть может ответить на вопрос: «Каковы доходы компании за первый квартал прошлого года?», найдя соответствующие документы в Google Drive.

Чат-бот может записывать и транслировать встречи, создавать заметки с таймкодами, выделять ключевые моменты и предлагать действия на основе обсуждений. Пользователи смогут осуществлять поиск по таким записям так же, как по документам. Задачи можно автоматически переносить в Canvas — инструмент OpenAI для проектов написания текстов и кода.

Новая функция учитывает и права доступа пользователей. Если, к примеру, сотрудник не имеет разрешения на просмотр файла, ChatGPT не предоставит ему информацию из него.

Для администраторов рабочих пространств запущена бета-версия Model Context Protocol (MCP), которая позволяет создавать кастомные коннекторы для интеграции с внутренними системами компаний. Это повышает безопасность использования инструментов OpenAI в корпоративных средах.