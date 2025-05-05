Trendyol и PASHA Holding начали масштабную кампанию по посадке деревьев

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире – Trendyol, запустила масштабную кампанию по посадке деревьев, совместно с PASHA Holding.

Эта инициатива продолжает экологические усилия компаний, направленные на смягчение последствий изменения климата и защиту окружающей среды. Кампания охватит различные регионы страны, где в течение года будут высажены деревья и обустроены зеленые территории.

При участии Общественного объединения поддержки экологических инициатив EcoHub в качестве исполнительного партнера, планируется высадка 12 500 деревьев на территории более 10 гектаров.

На первом этапе кампании было высажено 5500 деревьев эльдарской сосны и оливы в Гейгельском районе и поселке Мушвигабад города Баку. В следующем сезоне посадки планируется создание новых зеленых зон в таких регионах как Лянкяран-Астара, Шеки-Загатала и Губа-Хачмаз.

На первом этапе кампании было высажено 5500 единиц эльдарской сосны и оливковых деревьев, в Гейгельском районе и поселке Мушвигабад города Баку. В следующем сезоне посадки планируется создание новых зеленых зон в таких регионах как Лянкяран-Астара, Шеки-Загатала и Губа-Хачмаз.

Защита окружающей среды, природы и интересов общества является одним из ключевых приоритетов для Trendyol. Компания стала первой в сфере электронной коммерции в Турции, разработавшей дорожную карту и план действий в области устойчивого развития. Под девизом «Меняемся вместе» компания реализует инициативы в тех странах, где ведет свою деятельность. Trendyol продолжает работать над созданием более зеленого, справедливого и цифрового будущего, внося позитивные изменения в разных сферах.

PASHA Holding также проводит масштабные акции по посадке деревьев в регионе Карабаха с целью благоустройства, озеленения и восстановления лесных массивов. На сегодняшний день Холдинг и его дочерние компании высадили более 11 000 деревьев в Зангилане.

Охрана окружающей среды и борьба с изменением климата являются неотъемлемой частью стратегии корпоративной социальной ответственности обеих компаний.