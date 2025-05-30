Состоялась презентация линейки смартфонов Vivo S30

Компания Vivo представила в Китае линейку смартфонов среднего уровня Vivo S30. Модели S30 и S30 Pro mini пришли на смену прошлогодним S20 и S20 Pro. Оба устройства получили переработанный дизайн в тонком и легком корпусе. У старшей модели рама выполнена из авиационного алюминия вместо пластика. Производитель подчеркивает, что модель S30 Pro Mini стала первым в мире смартфоном с сертификатом SGS Triple-Proof, подтверждающим соответствие продукции стандартам безопасности, экологичности и качества.

Vivo S30 оснащен 10 битным 6,67-дюймовым AMOLED-экраном BOE Q10 с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz, пиковой яркостью 5000 нит и 100% DCI-P3. В основе смартфона лежит 4 нм процессор Snapdragon 7 Gen 4, за графику отвечает ускоритель Adreno 722. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR4X и 256 или 512 Gb встроенной памяти стандарта UFS 2.2.

Основная камера тройная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-700V, 1/1.56″, f/1.88, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (OV08D10, 1/4″, f/2.2) и перископ на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, f/2.57, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.0). Габариты и вес: 160,21 x 74,39 x 7,49 мм, 192 гр.

Компактный Vivo S30 Pro mini получил плоскую 10 битную LTPO AMOLED-панель диагональю 6,31 дюйма с разрешением 2640 × 1216 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz, ШИМ-регулировкой 4320 Hz, пиковой яркостью 4500 нит и 100% DCI-P3. Аппарат построен на базе 4 нм процессора MediaTek Dimensity 9300+, графика — Immortalis-G720MC12. оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Обе камеры, основная и фронтальная, идентичны модели S30, различие только в главном датчике — используется Sony IMX921. Габариты и вес: 150,83 x 71,76 x 7,99 мм, 186 гр.

В смартфонах установлен аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Обе модели предлагают поддержку 5G, Wi-Fi 6 (у S30 Pro mini Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, ИК-порт, стереодинамики с Hi-Res Audio и оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. У модели Vivo S30 заявлена защита от пыли и брызг воды по стандарту IP64, а Vivo S30 Pro mini получил защиту по стандартам IP68 и IP69. Обе модели работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5.

Цены на Vivo S30 в Китае: 12/256 Gb — $370, 12/512 Gb — $410, 16/512 Gb — $450. Vivo S30 Pro mini: 12/256 Gb — $480, 16/256 Gb — $520, 16/512 Gb — $545. Палитра расцветок включает розовый, синий, желтый и черный варианты на выбор.

Модель S30 Pro mini скоро выйдет на глобальный рынок под названием Vivo S200 FE.