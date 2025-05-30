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31 мая, 2025
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Новый магазин Nar в городе Физули!

Nar

Nar предлагает простые и доступные услуги связи в недавно открывшемся магазине в Физули. В современно оформленном магазине, помимо продажи номеров и обслуживания клиентов, также осуществляется продажа мобильных телефонов и аксессуаров.

Сотрудники магазина, расположенного на проспекте Гейдара Алиева в Физули, также являются жителями Физули. Гуннар Панке, генеральный директор Nar, присутствовавший на открытии нового магазина, сказал: «По мере восстановления Физули и роста его населения растет и потребность в услугах мобильной связи. Мы решили открыть наш новый магазин в Физули, чтобы сделать услуги мобильной связи более доступными для населения города, который возрождается с каждым днем».

Кроме того, в специальном уголке магазина представлены рисунки талантливых учеников школы №1 имени Мирзы Улугбека города Физули. Эти работы были отобраны в рамках конкурса рисунков на тему «Большое Возвращение», проведённого «Nar» совместно с Пространством современного искусства YARAT.

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