Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 2 Pro

Компания OnePlus выпустила в Китае флагманский планшет OnePlus Pad 2 Pro. Модель является ребрендингом недавно представленного OPPO Pad 4 Pro. В плане технических характеристик нет отличий, разница лишь в вариантах цветовой палитры: темно-серый и бежевый варианты остались эксклюзивами OPPO, а серебристый дополнили темно-синим изданием. Ну и разумеется смена логотипа на крышке.

Напомним характеристики: планшет оснащен 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3392 × 2400 пикселей (315 ppi) и соотношением сторон 7:5. Он поддерживает 12-битную глубину цвета, частоту обновления до 144 Hz, частоту сенсорного слоя до 540 Hz и пиковую яркость до 900 нит. Заявленная точность цветопередачи — 98% DCI-P3 и 96% NTSC (ΔE~0,7).

За производительность планшета отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, который работает в связке с 8/12/16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256/512 Gb. SIM и карта памяти не предусмотрены. Разрешение основной камеры планшета составляет 13 Мп (автофокус, запись видео 4K@30fps), фронтальной — 8 Мп. Аккумулятор емкостью 12 140 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Спецификации также включают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 LE, и восемь динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 289,61 x 209,66 x 5,97 мм, 675 гр. В качестве программной платформы используется Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Вместе с планшетом компания также анонсировала магнитную Bluetooth-клавиатуру (в комплект не входит).

Цены на OnePlus Pad 2 Pro в Китае: 8/256 Gb — $447, 12/256 Gb — $489, 12/512 Gb — $531, а 16/512 Gb — $559. Сроки международного релиза пока не объявлены.