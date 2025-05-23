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23 мая, 2025
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Главный исполнительный директор компании A-Solutions Гасан Гасанов рассказал о роли партнёрства в цифровом развитии на M360 Eurasia 2025

M360 Eurasia 2025

21–22 мая 2025 года в Ташкенте, столице Узбекистана, состоялся международный форум M360 Eurasia, привлекший внимание ключевых представителей телекоммуникационного и технологического секторов. Это значимое мероприятие стало платформой для обсуждения перспектив цифровой трансформации, внедрения инноваций и укрепления стратегических альянсов.

В рамках форума главный исполнительный директор компании A-Solutions Гасан Гасанов выступил на панельной сессии, посвящённой роли партнерства в цифровом развитии.

Участие в дискуссии также приняли президент JazzCash (ранее MobiCash) Муртаза Али, главный исполнительный директор компании B.EST Solutions Яна Кримпе и главный исполнительный директор Парка информационных технологий Узбекистана Абдулахад Кучкаров.

В своём выступлении Гасан Гасанов акцентировал внимание на критической роли сотрудничества в достижении устойчивого цифрового роста: “В A-Solutions мы убеждены, что залогом успешной цифровой трансформации являются стратегические партнёрства, выстроенные на общих ценностях и едином видении будущего. Сегодня конкурентоспособность определяется не отдельными компаниями, а целыми экосистемами. Совместные инициативы, основанные на доверии и ответственности, позволяют масштабировать продукты и усиливать влияние инноваций. Мы рассматриваем такое сотрудничество не просто как стратегию, но и как путь к долгосрочному успеху», — отметил он.

Он также подчеркнул, что миссия A-Solutions заключается в содействии развитию цифровой экономики Азербайджана посредством продвижения безналичных расчётов и современных финтех-решений.

Отметим, что ООО “Организация Электронных Денег A-Solutions” — первая электронная платёжная организация в стране, лицензированная Центральным банком Азербайджанской Республики. Будучи дочерней компанией ООО “Azercell Telecom”, A-Solutions объединяет телекоммуникационные и финансовые технологии, предлагая инновационное цифровое решение — akart. Этот продукт способствует расширению возможностей сотрудничества как на локальном, так и на международном уровнях.

Напомним, что Azercell дважды выступал главным спонсором форума M360 Eurasia, а в этом году руководство компании приняло активное участие в панельных обсуждениях, подтверждая приверженность компании поддержке технологического диалога и устойчивого развития в регионе.

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