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31 мая, 2025
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ИТ-системы AzerGold перенесены в «Правительственное облако»

AzInTelecom

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного Указа завершён процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold».

Основные цифровые ресурсы компании были полностью размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom», входящем в состав холдинга AZCON. Со стороны ООО «AzInTelecom» компании «AzerGold» были предоставлены облачные услуги виртуального сервера (IaaS — Infrastructure-as-a-Service) и резервного копирования (BaaS — Backup-as-a-Service). Данные решения реализованы на базе современной облачной инфраструктуры. Таким образом, ЗАО «AzerGold» обеспечило высокую доступность своих критически важных систем.

Необходимо отметить, что в рамках проекта «Правительственное облако» осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Бакинский основной и Евлахский резервный дата-центры AzInTelecom. Это не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III».

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