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3 мая, 2025
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Microsoft отказывается от паролей в пользу ключей доступа (passkey)

Microsoft

Компания Microsoft объявила об отказе от традиционных паролей для защиты учетных записей. При регистрации новых аккаунтов пользователям предложат более безопасные способы защиты, такие как ключи доступа (passkey), push-уведомления или физические ключи безопасности.

Существующие аккаунты смогут сохранить свои пароли, но Microsoft предлагает заменить их на другой метод и удалить пароль в настройках.

«В рамках упрощения пользовательского интерфейса мы меняем свойства новых учетных записей. Теперь у новых пользователей будет несколько вариантов входа в учетную запись без пароля, и им никогда не придется вводить пароль. Существующие пользователи могут зайти в настройки учетной записи и удалить свой пароль», — говорится в сообщении Microsoft.

По сведениям компании, вход в учетные записи при помощи ключей доступа осуществляется почти в восемь раз быстрее, чем при использовании обычного пароля и двухфакторной авторизации. В 2024 году на пароли пользователей совершалось более 7000 атак в секунду, что вдвое превышает показатель 2023 года.

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