Релиз GTA VI перенесли на 26 мая 2026 года

Rockstar Games объявила о переносе GTA VI — релиз состоится 26 мая 2026 года. Ранее игра должны была выйти осенью 2025 года. Разработчики сообщили, что им потребовалось больше времени на то, чтобы завершить создание игры.

Компания поблагодарила всех за поддержку и извинилась за задержку релиза. «Мы искренне сожалеем, что релиз задерживается дольше, чем вы ожидали. Интерес и воодушевление вокруг новой Grand Theft Auto стали для всей нашей команды настоящим источником вдохновения. Мы хотим поблагодарить вас за поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры. С каждой нашей игрой мы всегда стремились превзойти ваши ожидания — и Grand Theft Auto VI не станет исключением. Надеемся, вы поймете — нам нужно немного больше времени, чтобы достичь того уровня качества, которого вы ждете — и которого по праву заслуживаете».

События GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, созданном по образу Флориды. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Люсии. Премьера игры состоится на Xbox Series X|S и PS5. Ожидается, что версия для ПК выйдет в течение года после релиза на консолях.