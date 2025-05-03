Apple отчиталась за второй квартал 2025 финансового года

Компания Apple сообщила результаты за второй квартал 2025 финансового года, который завершился у нее 29 марта. В отчете отмечается, что за последнее десятилетие компания сократила выбросы углерода на 60%.

Основные показатели квартального отчета превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Выручка составила $95,36 млрд. — на 5% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила $24,78 млрд. Прибыль за акцию составила $1,65. Валовая маржа за квартал — 47,1%.

Доходы по сегментам:

iPhone: $46,84 млрд. (+2%);

Mac: $7,95 млрд. (+7%);

iPad: $6,4 млрд. (+15%);

Носимые устройства, товары для дома и аксессуары: $7,52 млрд. (-5%);

Услуги: $26,64 млрд. (+12%).

Гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook), заявил, что в минувшем квартале влияние политики пошлин на компанию было ограниченным, поскольку ей удалось оптимизировать цепочку поставок. В текущем квартале доход Apple, по ее собственным прогнозам, вырастет на «низкие или средние однозначные цифры». «Предсказать, что будет после июня, очень сложно», — отметил Кук.