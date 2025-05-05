Киберфестиваль CIDC-2025 пройдет с 9 по 10 октября

С 9 по 10 октября 2025 года в бакинском Конгресс-центре пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025), организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджана. Как и два года назад, на первом мероприятии такого формата, CIDC-2025 объединит государственных служащих, лидеров отрасли и экспертов по кибербезопасности для обсуждения современных трендов в области кибербезопасности, решения реальных проблем и демонстрации передовых решений в сфере киберзащиты.

В рамках мероприятия CIDC-2025 будут проведены учения под названием «Кибервойна в Умных городах», целью которых станет повышение уровня защиты виртуальных критических информационных систем от кибератак, а также получение опыта управления информационными системами в кризисных ситуациях. В ходе соревнований команды из 3-5 человек должны будут обеспечить безопасность своих виртуальных информационных систем от имитируемых кибератак. Призовой фонд учений составит 30000 манатов.

CIDC-2025 также откроет двери для участников конференции по кибербезопасности, в рамках которой участники мероприятия получат возможность посетить презентации и панельные дискуссии, посвященные глобальным проблемам в киберпространстве, включая искусственный интеллект, технологии дипфейков, Интернет вещей, новые тенденции в плане киберугроз, рискам, подходу Zero Trust, анализу реальных инцидентов, обсуждению перспектив развития рынка информационной безопасности и т.д., а также получат реальные рекомендации экспертов.

Также будет организован бесплатный тренинг под названием «Hack The Future 2», в ходе которого организаторы проведут шесть бесплатных мастер-классов по кибербезопасности, адаптированных под разные уровни знаний и возрастные группы, для 300 участников CIDC-2025.

Все желающие принять участие в выставке и конференции в качестве спонсоров и партнеров, могут обратиться к представителю Организационного комитета CIDC-2025 Орхану Ахмедову по электронному адресу [email protected] или в WhatsApp (+994 55 400 05 44). Получить подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться в качестве участника CIDC-2025 можно на сайте мероприятия по ссылке https://cidc.gov.az.