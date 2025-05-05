Компания AZTECH объявляет о старте продаж в Азербайджане новейших ноутбуков ASUS ROG с GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 Series!

30 апреля в ресторане Sky Grill отеля Hilton компания AZTECH, которая является одним из крупнейших импортеров компьютерной техники в Азербайджане, представила своим партнерам, дилерам и представителям сетей магазинов электроники обновленные модели геймерских ноутбуков ASUS ROG на базе GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 Series. Следует отметить, что компания ASUS стала одним из первых производителей, который постепенно начинает насыщать мировой рынок столь производительными устройствами. Немалую роль в оперативном размещении заказов и обеспечении кратчайших сроков доставки в нашу страну новинок, представленных в начале 2025 года и которые пока доступны лишь в нескольких странах мира, сыграла именно компания AZTECH.

В рамках презентации гости познакомились с новейшими ультрапортативными геймерскими ноутбуками ROG Zephyrus G14 и ROG Zephyrus G16. Устройства оснащены процессорами нового поколения от Intel и AMD, OLED-дисплеями, а также графикой NVIDIA GeForce RTX 5000 Series, включая RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070Ti и RTX 5070. Системы охлаждения в этих моделях обеспечивают минимальный уровень шума и максимальную производительность. ROG Zephyrus G14 имеет термальное решение с 47% покрытием и увеличенной вентиляцией, что обеспечивает эффективное управление теплом, а ROG Zephyrus G16 использует оптимизированный корпус и жидкий металл для поддержания оптимальных температур. Ноутбуки относятся к устройствам, выполненным в концепции Copilot+ PC. Также следует отметить, что ноутбуки линейки ROG Zephyrus являются одними из самых легких в своем сегменте. Так, вес ROG Zephyrus G14 составляет всего 1,5 кг, а ROG Zephyrus G16 весит 1,85 кг.

Также в рамках презентации можно было познакомиться с флагманским решением — ноутбуком ASUS ROG Strix SCAR 18. Эта модель, предназначенная для профессионального гейминга, в своей конфигурации сочетает процессоры Intel, вплоть до Core Ultra 9 275HX, видеокарту GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 Series, вплоть до RTX 5090, до 64Gb передовой оперативной памяти DDR 5 и новейшую систему охлаждения. Кроме того, модели этого года получили подсветку по всему периметру корпуса, которая окутывает устройство мягким, равномерным сиянием, создавая иллюзию, будто ноутбук парит над поверхностью стола. Также появилась уникальная подсветка AniMe Vision, которая использует 810 светодиодов и тысячи миниатюрных отверстий в крышке ноутбука, что позволяет создавать уникальные световые эффекты.

Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Эксклюзивные модели от эксклюзивного дистрибьютора», полностью оправдало ожидания партнеров. А пользователи уже могут ближе познакомиться с новинками в магазинах города, включая официальный магазин ASUS в Азербайджане, расположенный по адресу по адресу ул. 28 Мая, 9/11, или на сайте компании AZTECH.