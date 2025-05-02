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3 мая, 2025
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Honor выпустил ноутбук MagicBook Pro 16 (2025) Hunter Edition с видеокартой RTX 5070

Honor MagicBook Pro 16 (2025)

Компания Honor представила обновленную версию ноутбука MagicBook Pro 16 (2025). На выбор пользователей предоставляются три версии устройства. Все модификации Honor MagicBook Pro 16 (2025) оснащаются IPS-экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 3072×1920 пикселей, частотой обновления 165 Hz, временем отклика 3 мс и охватом 100% DCI-P3. Есть встроенная функция защиты глаз Honor Oasis и сертификаты TÜV Rheinland.

Honor MagicBook Pro 16 (2025)

Предлагается на выбор процессоры Intel Core Ultra 5−225H или Ultra 9−285H. Имеется 24 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x и накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 Tb. Корпус ноутбука выполнен из цельного металла, выточенного на станке с ЧПУ. Толщина составляет 17,9 мм при весе 1,81 кг. Емкость аккумуляторной батареи составляет 75 Вт ч. Порты: HDMI 2.1, два USB-A 3.2 Gen 2, USB-C и Thunderbolt 4. За звук отвечает система Honor Spatial Audio 2.0, адаптирующая звуковые профили для разных жанров.

Спецверсия ноутбука под названием Hunter Edition ориентирована на геймеров и оснащена производительной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 Gb). Предлагается только одна конфигурация с 32 Gb ОЗУ и накопителем на 1 Tb. Остальные характеристики ноутбука соответствуют стандартной модели.

Благодаря обновленной настройке Turbo X от Honor и технологии Smart Silent Cooling 2.0, производительность Hunter Edition в режиме Beast может достигать 150 Вт при уровне шума кулера под нагрузкой до 35 дБ, а в режиме ожидания — 17 дБ. Кроме того, специальный игровой помощник с ИИ подавляет шум при общении в голосовом чате и оптимизирует производительность ноутбука.

Цены на Honor MagicBook Pro 16 (2025):

  • Intel Core Ultra 5-225H, 24 Gb/1 Tb — $870;
  • Intel Core Ultra 5-225H, 32 Gb/1 Tb — $900;
  • Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb — $1110;
  • Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb (Aurora Blue) — $1150.

Цены на Honor MagicBook Pro 16 (2025) Hunter Edition:

  • Intel Core Ultra 5-225H, 32 Gb/1 Tb — $1590;
  • Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb — $1660.
  • Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb (Aurora Blue) — $1700.

Доступные варианты цвета корпуса: серый, черный и синий (Aurora Blue). Ноутбуки пока доступны для предзаказа только в Китае.

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