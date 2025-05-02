Honor выпустил ноутбук MagicBook Pro 16 (2025) Hunter Edition с видеокартой RTX 5070

Компания Honor представила обновленную версию ноутбука MagicBook Pro 16 (2025). На выбор пользователей предоставляются три версии устройства. Все модификации Honor MagicBook Pro 16 (2025) оснащаются IPS-экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 3072×1920 пикселей, частотой обновления 165 Hz, временем отклика 3 мс и охватом 100% DCI-P3. Есть встроенная функция защиты глаз Honor Oasis и сертификаты TÜV Rheinland.

Предлагается на выбор процессоры Intel Core Ultra 5−225H или Ultra 9−285H. Имеется 24 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x и накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 Tb. Корпус ноутбука выполнен из цельного металла, выточенного на станке с ЧПУ. Толщина составляет 17,9 мм при весе 1,81 кг. Емкость аккумуляторной батареи составляет 75 Вт ч. Порты: HDMI 2.1, два USB-A 3.2 Gen 2, USB-C и Thunderbolt 4. За звук отвечает система Honor Spatial Audio 2.0, адаптирующая звуковые профили для разных жанров.

Спецверсия ноутбука под названием Hunter Edition ориентирована на геймеров и оснащена производительной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 Gb). Предлагается только одна конфигурация с 32 Gb ОЗУ и накопителем на 1 Tb. Остальные характеристики ноутбука соответствуют стандартной модели.

Благодаря обновленной настройке Turbo X от Honor и технологии Smart Silent Cooling 2.0, производительность Hunter Edition в режиме Beast может достигать 150 Вт при уровне шума кулера под нагрузкой до 35 дБ, а в режиме ожидания — 17 дБ. Кроме того, специальный игровой помощник с ИИ подавляет шум при общении в голосовом чате и оптимизирует производительность ноутбука.

Цены на Honor MagicBook Pro 16 (2025):

Intel Core Ultra 5-225H, 24 Gb/1 Tb — $870;

Intel Core Ultra 5-225H, 32 Gb/1 Tb — $900;

Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb — $1110;

Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb (Aurora Blue) — $1150.

Цены на Honor MagicBook Pro 16 (2025) Hunter Edition:

Intel Core Ultra 5-225H, 32 Gb/1 Tb — $1590;

Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb — $1660.

Intel Core Ultra 9-285H, 32 Gb/1 Tb (Aurora Blue) — $1700.

Доступные варианты цвета корпуса: серый, черный и синий (Aurora Blue). Ноутбуки пока доступны для предзаказа только в Китае.