Elcore AZ и Honeywell провели совместное мероприятие для партнеров дистрибьютора

15 мая в ресторане Prive Steak Gallery Baku прошел бизнес-завтрак, организованный Elcore AZ, специализированным дистрибьютором компьютерного оборудования и технологий, и компанией Honeywell, мировым брендом систем видеонаблюдения. Мероприятие, гостями которого стали партнеры дистрибьютора в Азербайджане, собрало представителей ведущих IТ-интеграторов страны, став прекрасной платформой для знакомства с новейшими трендами в таких сферах, как решения для видеонаблюдения, системы контроля доступа и технологии предотвращения вторжений.

Участников бизнес-завтрака приветствовал менеджер по развитию бизнеса Honeywell в Elcore AZ Илькин Бабаев, который познакомил гостей с основными докладчиками. Ознакомительная презентация, которую провел региональный менеджер по продажам Honeywell в Турции, Израиле и Центральной Азии Мехмет Эмин Унган (Mehmet Emin Ungan), была посвящена рассказу о деятельности компании и секторах, в которых представлены ее решения. Также выступление представителя Honeywell позволило познакомиться с потребностями и динамикой рынка систем видеонаблюдения в регионе. Мехмет Эмин Унган подчеркнул, что бренд Honeywell предлагает самые инновационные продукты, предоставляя более прибыльные и устойчивые бизнес-модели, объединяющие системных интеграторов и дистрибьюторов в секторе с высококачественной продукцией.

Детальному знакомству с решениями Honeywell была посвящена презентация менеджера по развитию бизнеса Honeywell в Турции, Израиле и Центральной Азии Семиха Огтема (Semih Ögtem). Кроме знакомства с линейкой видеокамер и сетевых видеорегистраторов серий 10 и 35, прошедших сертификацию в соответствии с NDAA (National Defense Authorization Act) и интегрированных с платформой ONVIF, которые отлично подходят для использования в сегменте SMB, обеспечивая значительные преимущества в вопросах соотношения цены и качества, выступавший рассказал о линейках устройств, предназначенных для корпоративного сегмента. К этим устройствам относятся камеры 60, 70 и S1 серий. Эти устройства предлагают безопасные, экономичные и соответствующие требованиям корпоративного уровня решения для видеонаблюдения, идеально подходящие для критически важных объектов, таких как правительственные учреждения, коммунальные службы, крупные коммерческие здания или предприятия, торговые и образовательные кампусы. Камеры оснащены встроенным набором микросхем шифрования для повышения кибербезопасности и помогают снизить риски утечки данных. В то же время беспроводная настройка через Wi-Fi сокращает время и стоимость установки. Всепогодные и вандалоустойчивые камеры серии S1 предназначены для работы в любых условиях и на самом широком спектре объектов, гарантируя высокое качество изображения при любых условиях, а встроенные функции обнаружения движения и несанкционированного доступа к камерам обеспечивают высочайший уровень безопасности. Также в портфолио Honeywell есть термальные камеры.

В заключение своей презентации Семих Огтем познакомил участников мероприятия с другими предложениями Honeywell на рынке безопасности, в число которых входят системы контроля доступа, технологии предотвращения вторжений, контроллеры, считыватели карт, а также программное обеспечение для обеспечения контроля доступа.

Следует отметить, что презентации проходили в интерактивном формате, позволив участникам бизнес-завтрака получить ответы на возникавшие вопросы непосредственно в процессе выступления представителей Honeywell, а также узнать о реализованных на базе продуктов Honeywell проектов в нашем регионе. Благодаря этому мероприятие стало прекрасной площадкой для появления новых идей и нетворкинга.