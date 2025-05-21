«Canon является лидером в области обеспечения безопасности печати»

Сегодня компания Canon является лидером отрасли в вопросах обеспечения безопасности. Это отличие подчеркивает стремление Canon предоставлять глобальные согласованные и инновационные решения и услуги безопасности для защищенной печати и управления документами, превосходящие конкурентов. Всеобъемлющий ассортимент продукции компании включает технологии, которые предлагают встроенные расширенные функции безопасности, например, многофакторную аутентификацию. В то же время, флагманская платформа управления печатью Canon uniFLOW обеспечивает последовательный и стандартизированный подход к безопасности в средах печати клиентов, являясь одним из ключевых элементов предложения компании в этой области. И приятно, что заказчики в Азербайджане все чаще стали обращать внимание на технологии Canon, которые могут гарантировать им безопасность внутреннего документооборота. В интервью Infocity специалист по развитию бизнеса Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов рассказал о результатах работы компании в нашей стране, расширении партнерской сети, предстоящих планах и ключевых тенденциях на рынке потребительской печати.

— Каким был 2024 год для Canon в Азербайджане?

— В прошлом году мы существенно расширили наши предложения в области технологий обработки изображений, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности рынка, и вышли на новые секторы. В частности, наши сегменты потребительской и профессиональной печати пережили значительный рост благодаря внедрению новаторских продуктов. Чтобы сохранить лидерство на рынке, мы также расширили портфель фото- и видеокамер в сегментах B2C и B2B, удовлетворяя особые потребности. Кроме того, мы смогли укрепить свое присутствие на рынке вещательных камер, осуществив поставку нескольких PTZ-камер для телевизионных каналов с целью стимулировать рост в растущей индустрии потокового вещания. И в 2025 году мы не будем сбрасывать темпы роста по всем направлениям, участвуя в тех проектах, работа над которыми началась в прошлом году. Мы сосредоточимся на укреплении нашего присутствия в таких быстрорастущих секторах, как видеонаблюдение, телевещание, профессиональная печать и кибербезопасность, продвигая инновации в индустрии обработки изображений. Больше внимания мы стали уделять и работе с ритейл-сетями. В штате нашего офиса теперь есть два сотрудника, которые постоянно находятся в очень тесном контакте с магазинами электроники, следя за правильной выкладкой товара, наличием «серых» продуктов, своевременным пополнением стоков и т.д.

— Азербайджанский рынок прекрасно знаком с вашими предложениями в области печати. А как будут развиваться линейки печатных устройств в ближайшее время?

— Сегодня в Canon сосредоточены на обеспечении безопасности на всех этапах печати. Поэтому все продукты и решения компании разрабатываются с учетом обеспечения защиты конфиденциальных данных и информации. Примером тому служит наша новая технология Canon imageFORCE, с которой наши партнеры смогли познакомиться в рамках прошедшего в апреле мероприятия Canon Inspiration Days 2025.

Первым устройством, созданным по этой технологии, стал мощный многофункциональный принтер imageFORCE C7165, разработанный для обеспечения высококачественной, безопасной и эффективной печати на современном рабочем месте. Эта модель объединяет машинное обучение, безопасность на основе искусственного интеллекта и расширенные функции обслуживания для обеспечения бесперебойной работы вашего офиса. Помимо выдающихся характеристик, таких как разрешение печати 4800 dpi, что стало возможным благодаря использованию технологии D2 Exposure с источниками света на базе OLED-матриц, вы получаете возможность наладить производственную печать прямо в офисе. Кром того, эта машина предлагает усовершенствованные инструменты безопасности на базе искусственного интеллекта. С помощью алгоритмов машинного обучения поддерживаются актуальные настройки печати, а также осуществляется мониторинг сети, после чего на панели управления появляются рекомендуемые оптимальные настройки безопасности, что упрощает достижение надежного уровня безопасности устройства. Также можно определять, когда в сети происходят изменения в режиме реального времени. Уведомление об этом приходит администратору, что минимизирет опасность из-за пропущенных настроек. Так что простой в использовании интерфейс imageFORCE C7165 позволяет даже штатному IT-специалисту поддерживать надежный уровень безопасности всей компании.

Список преимуществ этого аппарата также включает прогностическое обслуживание, в рамках которого алгоритмы на базе искусственного интеллекта оценивают срок службы деталей и предотвращают возможные сбои за счет тесной интеграции с командой Canon, занимающейся проактивным обслуживанием. И этот принтер обеспечен 5-летней гарантией прямо «из коробки», чего сегодня не предлагает ни один из наших ближайших конкурентов. Также это одна из наших последних моделей, в которых использование компонентов, подлежащих вторичной переработке, выведено на принципиально новый уровень. Еще это и максимально энергоэффективная машина с максимально оптимизированными производственными процессами. Поэтому я ожидаю, что спрос на imageFORCE C7165 в текущем году превысит все возможные прогнозы.

— Какие проекты, реализованные Canon в нашей стране в прошлом году, вы считаете знаковыми?

— Безусловно, это внедрение программного обеспечения UniFLOW в процессы документооборота Azersun Holding, что позволило компании повысить эффективность работы и обеспечить безопасность данных, произвести автоматизацию процессов печати, а также значительно сократить расходы. Сейчас активно ведется работа по запуску этой системы в Центральном Банке Азербайджана. Также несколько наших корпоративных клиентов пока используют UniFLOW в тестовом режиме, но я уверен, что конкуренцию в этом вопросе нам никто составить не сможет. Тем более что эта технология работает не только с оборудованием Canon, но и с принтерами других производителей, позволяя серьезно сэкономить на обновлении парка печатающих устройств. А учитывая тот факт, что Canon является лидером в области обеспечения безопасности печати, альтернативы просто не существует.

Из крупных проектов я бы также отметил поставку профессиональной цветной цифровой печатной машины Canon imagePRESS V1000 для полиграфической компании Allprint и аппарата Canon imagePRESS V900 из этой же серии для Нахчыванского государственного университета по заказу Министерства образования Автономной Республики. Хочу отметить, что необходимость в столь мощных машинах в нашей стране есть, и интерес к их приобретению с каждым годом проявляют все больше и больше частных компаний, а также государственных организаций.

— Какова текущая сила канала Canon и как вы планируете укреплять свою партнерскую сеть в 2025 году?

— Имея надежную дистрибьюторскую и партнерскую сети, а также сеть сервисных центров, мы стремимся и дальше расширять свое присутствие, усиливая возможности партнеров с помощью информативных воркшопов и комплексных программ обучения. Эти инициативы направлены на то, чтобы снабдить партнеров необходимыми знаниями и навыками для продвижения решений Canon и эффективного использования стратегий маркетинга. Используя разнообразные программы, например, «Canon Printing Club», мы также стремимся привлекать в нашу партнерскую сеть активных реселлеров и повышать квалификацию действующих системных интеграторов, содействую устойчивому росту этих компаний во всех сегментах бизнеса Canon. Определенные бонусы в Азербайджане также получает и сам Canon, являясь платиновым партнером Caspian Energy Club. Поддержка этой организации открывает нам доступ к новым партнерским связям и потенциальным заказчикам.

Azersun Holding — сокращение расходов и оптимизация процессов с помощью Canon UniFlow

Участие в интервью также приняла менеджер по развитию бизнеса Canon в Gulfstream Distribution Гюльтекин Гусейнова, которая поделилась итогами реализации одного из масштабных проектов, завершившегося в прошлом году.

— Как и многие компании в Азербайджане, Azersun Holding имеет развивающуюся цифровую среду. Но процессы печати, осуществляемой с массы подключенных к сети холдинга компьютеров, приводили к огромному расходу бумаги, выводя бюджет компании из-под контроля. Более того, в холдинге активно внедрялась политика BYOD, предполагающая использование сотрудниками собственных устройств при работе с корпоративными ресурсами, что требовало усиления мер безопасности. В рамках плана цифровой трансформации, который затрагивал все активы, холдинг находился в поиске программного обеспечения, которое могло бы быть интегрировано с существующими устройствами печати от различных производителей.

С целью ознакомления с подходящими решениями в 2023 году наша компания совместно с представителями Azersun Holding посетила офис компании Canon CEE GmbH в Вене. Основным предметом этой поездки в европейский офис Canon стало знакомство с флагманским продуктом компании по управлению инфраструктурой uniFLOW, которое позволяет управлять печатью, копированием и сканированием для сотен сотрудников. После этого впервые азербайджанская компания приступила к реализации столь масштабного проекта, подразумевающего внедрение системы управления инфраструктурой печати. Помимо экономической выгоды, оно обеспечивает повышение эффективности работы и безопасности данных, автоматизации, а также гарантирует сокращение расходов. Следует отметить, что интерес Azersun Holding к такому решению, как Canon uniFLOW, является вполне обоснованным, хотя проект начинался с поиска решения, ориентированного на упорядочивание печати.

В данном проекте Gulfstream Distribution выступал как основной поставщик решения, а интеграционные работы в рамках проекта Azersun Holding по развертыванию UniFLOW производила компания Saral Group, имеющая богатый опыт работы с решениями Canon. Также хочу отметить, что со всеми нюансами, связанными с запуском продукта, мы справились собственными силами, без привлечения специалистов из офиса Canon, что говорит о высоком уровне подготовки наших инженеров. И сейчас, после года работы UniFLOW в Azersun Holding, я с уверенностью могу сказать, что наше сотрудничество продолжается, а заказчик очень доволен выбранным решением.