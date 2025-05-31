Bakcell присоединился к проекту Фонда YAŞAT “Караван подарков”

В честь 1 июня, Международного дня защиты детей, компания Bakcell поздравила детей шехидов, гордость нации. В рамках общенационального проекта “Караван подарков”, реализуемого по инициативе Фонда YAŞAT, компания Bakcell выразила особое внимание и заботу по отношению к детям наших героев, посвятивших свою жизнь борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Проект “Караван подарков” охватывает около 1700 детей по всей территории нашей страны. Эта инициатива является одним из ключевых направлений стратегии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, совместно с Фондом YAŞAT продолжает реализовывать проекты поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между NEQSOL Holding и Фондом YAŞAT.

Bakcell неизменно уделяет особое внимание социально ответственным инициативам, направленным на благополучие и развитие будущих поколений в Азербайджане, а также в Карабахском регионе.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.