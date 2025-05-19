Acer выпустил мощный игровой ПК Predator Orion 3000 в компактном корпусе

Компания Acer представила на выставке Computex 2025 компактный игровой настольный компьютер Predator Orion 3000 (PO3-665). ПК относится к среднему классу и имеет соответствующие конфигурации с аппаратным обеспечением от Intel и Nvidia.

Acer Predator Orion 3000 заключен в 28-литровый корпус с боковой панелью из закаленного стекла и RGB-подсветкой Pulsar lighting. Он оснащен 20-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 265F (8 ядер P и 12 ядер E) с тактовой частотой до 5,4 GHz и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070. Для охлаждения используются 120-мм вентиляторы, установленные спереди и сзади.

Максимальный объем оперативной памяти DDR5-5600 может составлять 32 Gb, емкость до 32 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5, твердотельного накопителя M.2 2280 PCIe — до 2 Tb. Predator Orion 3000 поставляется только с одним жестким диском 7200 об/мин объемом до 2 Tb, для дальнейшего расширения хранилища есть два слота M.2. Блок питания мощностью 850 Вт.

На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen 2×2 Type-C и 3,5 мм аудиоразъем. На задней панели расположены четыре порта USB 2.0 Type-A, два USB 3.2 Type-A, Ethernet RJ45 и три 3,5 мм аудиоразъема. Есть поддержка Wi-Fi 7.

Цена Acer Predator Orion 3000 стартует с отметки в €1099 за базовую конфигурацию с 8 Gb ОЗУ. Продажи в Европе начнутся в июле.