Wolt Market расширяет присутствие и подтверждает приверженность скорости, устойчивому развитию и доступности

Wolt Market (WM), быстрорастущая сеть онлайн-супермаркетов, работающая в формате «dark store», рад объявить об открытии нового магазина на территории бывшего Насиминского базара, что позволит улучшить скорость и охват обслуживания по всему Баку. Это важная веха, поскольку Wolt Market продолжает переосмысливать опыт покупки продуктов в Азербайджане, предлагая быструю доставку, непревзойденные акции и экологически чистые решения для жителей города.

Ваш супермаркет с доставкой за 30 минут

Wolt Market предлагает удобную и быструю альтернативу традиционному еженедельному походу в магазин, доставляя необходимые товары прямо к вашему порогу всего за 30 минут. Независимо от того, находитесь ли вы в самом центре города или в прилегающих районах, Wolt Market обеспечивает удобство получения нужных вам товаров, когда они вам необходимы.

Широкий ассортимент свежих и качественных продуктов

Wolt Market предлагает впечатляющий ассортимент из более чем 5000 наименований товаров: от свежего мяса и сезонных фруктов и овощей до продуктов длительного хранения, молочных изделий и многого другого. Сотрудничество с ведущими дистрибьюторами Азербайджана гарантирует, что на наших полках всегда есть всё необходимое. Кроме того, мы сотрудничаем с небольшими нишевыми поставщиками, предлагая покупателям эксклюзивные импортные товары премиум-класса.

Непревзойденные скидки и постоянно обновляющиеся акции

Помимо широкого ассортимента продуктов, Wolt Market также обеспечивает выгодные покупки. Ежедневно покупатели могут воспользоваться сотнями товаров со скидками, а акции обновляются каждые 2-3 недели. Крупные праздники и особые события сопровождаются дополнительными масштабными распродажами, чтобы вы всегда могли получить лучшие цены на свои покупки. И сейчас, в честь дня рождения Wolt Market-a, до 27-го апреля в маркете действуют скидки до 60%.

Растущее присутствие по всему Баку

С четырьмя уже действующими магазинами, расположенными в центре города (Landmark), а также в районах Ясамал, Халглар и Бинагади, Wolt Market продолжает расширять своё присутствие. Новый магазин, на территории бывшего Насиминского базара, позволяет обеспечить еще более быструю и эффективную доставку качественных продуктов в новые районы Баку.

Приверженность устойчивому развитию

В соответствии с нашей приверженностью устойчивому развитию, Wolt Market гордится использованием экологически чистых бумажных пакетов для доставки, отказавшись от пластиковых пакетов, широко используемых в отрасли. Мы продолжаем работать над сокращением воздействия на окружающую среду и стремимся к тому, чтобы наша деятельность была максимально экологичной, сохраняя при этом высокие стандарты обслуживания.

Быстрее, лучше, экологичнее – всегда у вашего порога

В Wolt Market мы постоянно стремимся улучшать опыт покупки продуктов для наших клиентов. Благодаря быстрой и надежной доставке, постоянно расширяющемуся ассортименту товаров и вниманию к устойчивому развитию, мы предлагаем удобный супермаркет, идеально вписывающийся в ваш образ жизни.

Дополнительную информацию об услугах, адресах магазинов и карте зоны доставки вы можете получить на сайте.

О компании Wolt Market

Wolt Market – это сеть онлайн-супермаркетов, которая работает по модели dark store и доставляет продукты покупателям менее чем за 30 минут. Мы сотрудничаем как с крупными, так и с небольшими поставщиками, предлагая широкий ассортимент товаров – от повседневных продуктов до эксклюзивных импортных позиций премиум-класса. Наша приверженность устойчивому развитию, непревзойденным скидкам и высокому уровню сервиса делает нас оптимальным выбором для клиентов, ценящих удобство, качество и скорость.