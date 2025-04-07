В Китае разработали GPMI — альтернативу HDMI и DisplayPort

В Китае разработали новый стандарт проводной передачи медиаданных — General Purpose Media Interface (GPMI), который является альтернативой HDMI и DisplayPort. Разработкой занимался Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, объединяющий более 50 китайских компаний, включая TCL, HUAWEI и Hisense.

Стандарт GPMI разработан для поддержки передачи видео в формате 8K и уменьшения количества кабелей, необходимых для передачи данных и питания устройств. Согласно информации источника, кабель GPMI представлен в двух вариантах: Type-B, который, предположительно, имеет собственный интерфейс, и Type-C, совместимый с USB-C.

Интерфейс GPMI Type-C обеспечивает пропускную способность 96 Гбит/с и мощность 240 Вт. У GPMI Type-B показатели более впечатляющие — 192 Гбит/с и 480 Вт. Для сравнения: HDMI 2.1 TMDS способен обеспечивать до 18 Гбит/с, нет функции питания, HDMI 2.1 FRL — до 48 Гбит/с, нет функции питания, DisplayPort 2.1 UHBR20 — до 80 Гбит/с и до 240 Вт.

Дата выхода нового стандарта на рынок пока не объявлена.