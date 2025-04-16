Новейшие технологии HPE на мероприятии «HPE Technology Day» в Баку

9 апреля в отеле The Ritz-Carlton прошла конференция «HPE Technology Day», организованная всемирно известной компанией HPE, производителем и поставщиком серверного оборудования и IT-решений для предприятий, совместно с Techpro DC — одним из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась генеральный директор Techpro DC Нигяр Гасанова, отметившая, что обе компании имеют многолетний опыт сотрудничества на рынке региона, а также поблагодарила партнеров за те усилия, которые они прилагают в вопросах продвижения решений HPE на рынке Азербайджана. «Компания HPE была первым вендором в портфолио Techpro DC, и мы высоко оцениваем то доверие, которое было оказано нам как дистрибьютору в то время. Сегодня портфель Techpro DC насчитывает более 40 партнеров, но теплые отношения с HPE подтверждают наше стремление двигаться вперед к новым достижениям совместно с партнерами, которым мы готовы оказать поддержку в любых обстоятельствах и в любое время», — отметила Н.Гасанова.

Управляющий директор Юго-Восточного кластера в Центральной Европе HPE Гунгор Каймак (Gungor Kaymak) в своем выступлении рассказал о достижениях компании HPE в области высокопроизводительных вычислений. В частности, было отмечено, что первые три позиции в рейтинге Top-10 самых мощных суперкомпьютеров в мире занимают системы El Capitan, Frontier и Aurora, созданием которых занималась компания HPE. Также выступавший подчеркнул растущие требования к аппаратному обеспечению в эпоху искусственного интеллекта и отметил инициативы компании, направленные на реализацию ESG-повестки.

Поприветствовав гостей «HPE Technology Day», глава направления продаж HPE в Азербайджане Рамин Алакбаров подчеркнул стратегическую значимость локального рынка для компании. Он отметил, что HPE активно участвует в цифровой трансформации страны, реализуя вместе с местными партнерами масштабные IT-проекты. «Особое внимание сегодня будет уделено новым решениям HPE ProLiant Compute Gen12, устройствам хранения данных и решению HPE Zerto, а также Aruba Networking. Эти решения помогают бизнесу становиться более устойчивым, гибким и защищенным. В HPE мы строим партнерские отношения, основанные на долгосрочном сотрудничестве и доверии. Я верю, что нас ждут еще более масштабные проекты и новые возможности», — отметил Р.Алакбаров.

Мероприятие продолжилось выступлением архитектора корпоративных решений HPE в странах Кавказа и Центральной Азии Юрия Круглого, который познакомил аудиторию с новейшими серверами семейства ProLiant Compute Gen12 для рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, включая приложения искусственного интеллекта, гибридных облачных сред и периферийных вычислений. Новинки базируются на процессорах Intel Xeon 6 серии 6700E и будут совместимы также с процессорами серии 6700P. Новые сервера представлены моделями ProLiant Compute DL320, ProLiant Compute DL340, ProLiant Compute DL360, ProLiant Compute DL380 и ProLiant Compute DL380a для монтажа в стойку, а также ProLiant Compute ML350 в башенном исполнении. Для некоторых вариантов также доступно прямое жидкостное охлаждение.

Продолжил знакомство с продуктами HPE менеджер направления систем хранения компании Андрей Карташев. Его выступление было посвящено такому решению, как HPE Alletra Storage MP, в частности, моделям HPE Alletra Storage MP B10000 для блочного и HPE Alletra Storage MP X10000 для объектного хранения. Также докладчик отметил, что компания развивает собственное решение VM Essentials. Этот усовершенствованный гипервизор на базе KVM включает функции корпоративного уровня, такие как высокая доступность, динамическая миграция и интегрированная защита данных.

Вторая презентация Юрия Круглого была посвящена теме обеспечения непрерывной защиты данных с помощью решения HPE Zerto, позволяющего компаниям восстанавливаться после сбоев или простоев с самыми низкими целевыми точками восстановления и кратчайшими целевыми показателями времени восстановления в отрасли. Это существенно снижает риски, связанные с потерей данных и простоями сервисов.

Выступление руководителя канала продаж HPE Романа Напиералы (Roman Napierala) было посвящено приоритетам деятельности и обзору актуальных продуктов Aruba. В рамках презентации докладчик отметил, что современное портфолио компании состоит из лучших в своем классе решений для беспроводной и проводной связи, SD-WAN, безопасности и управления. Aruba предлагает широкий выбор точек доступа и контроллеров, коммутаторов, сервисов определения местоположения и средств управления как в облаке, так и локально. В то же время устройства Aruba отличаются непревзойденным уровнем обеспечения безопасности и продвинутыми интеллектуальными функциями.

Официальную часть мероприятия завершила презентация менеджера по предпродажам HPE Огузхана Эрена (Oguzhan Eren), выступление которого охватило такие вопросы, как возможности единой консоли управления устройствами Aruba c развитыми функциями искусственного интеллекта Aruba Networking Central, перспективы использования генеративного искусственного интеллекта в сетевых операциях, нулевую ответственность и другие. «С последними обновлениями HPE Aruba Networking Central получил новые возможности, разработанные для улучшения автоматизации сетей за счет аналитики на базе искусственного интеллекта, — отметил Огузхан Эрен. — Охват продуктов от широкого спектра сторонних производителей также дает нашим клиентам большое преимущество в управлении сетью, прогнозировании и контроле».

В тот же вечер в рамках «HPE Technology Day» в торжественной обстановке прошло награждение партнеров HPE в Азербайджане за их выдающиеся достижения в области инноваций, технологического прогресса и успеха клиентов.

Обладателями наград в следующих номинациях стали:

Long Term Loyalty Award — ATA Technology;

Transformation Partner — Mass Solutions;

Strategic Partnership Award — All in One и Megasec;

SMB HERO — Buzz Technology;

Enterprise Excellence — Ultra Technologies;

Most Valuable Partner — Bestcomp Group.

Также двумя отдельными наградами были отмечены компании, показавшие лучшие результаты в продвижении решений Aruba:

Innovation in Action — Ultra Technologies;

Solutions Provider of the Year — Bestcomp Group.

После церемонии награждения участники конференции «HPE Technology Day» продолжили неформальное общение с представителями компаний HPE и Techpro DC во время дегустации напитков и торжественного ужина.