Новая серия планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE получила комплектный стилус и поддержку ИИ-функций

Компания Samsung представила новую серию планшетов Galaxy Tab S10 FE с поддержкой ИИ-функций. В линейку вошли две модели: базовая Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+. Планшеты поставляются вместе с фирменным стилусом S Pen (без поддержки жестов) и полноценно защищены от пыли и воды по стандарту IP68.

Обе новинки различаются между собой размерами LCD-экранов и емкостью аккумуляторов. Galaxy Tab S10 FE получил 10,9-дюймовый экран, а Galaxy Tab S10 FE+ — 13,9-дюймовый. В обоих планшетах используется LCD-матрица с частотой обновления 90 Hz и яркостью до 800 нит. Автоматическая регулировка с помощью технологии Vision Booster повышает яркость в зависимости от условий внешнего освещения.

Планшеты построены на базе процессора Exynos 1580 и предлагают 8/12 Gb оперативной памяти. Встроенный накопитель на 128/256 Gb можно расширить с помощью карты microSD до 2 Tb. За автономность Galaxy Tab S10 FE отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч, а Galaxy Tab S10 FE+ — 10 090 мАч. В обеих версиях используется быстрая зарядка мощностью до 45 Вт.

Планшеты также получили 13 Мп основную камеру, 12 Мп фронтальную, стереодинамики, SIM+eSIM, поддержку 5G (Sub-6), Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также поддерживают функции безопасности Samsung Knox. Устройства работают под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0. Габариты и вес Galaxy Tab S10 FE составляют 254,3×165,8×6,0 мм, 497 грамм, Galaxy Tab S10 FE+ — 300,6×194,7×6,0 мм, 668 грамм.

Новинки поддерживают следующие функции искусственного интеллекта:

Circle to Search (Обвести и найти) от Google — быстрый поиск информации с экрана планшета;

Solve Math (Решение математических задач) и Handwriting Help (Помощь с рукописным текстом) в Samsung Notes;

Object Eraser (Удаление объектов) — удаление ненужных деталей с фотографий;

Best Face (Лучшее лицо) — позволяет выбирать и комбинировать лучшие выражения лиц на групповых фото;

Auto Trim (Быстрый монтаж) — объединяет самые запоминающиеся фрагменты нескольких видео в один ролик.

В продаже планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ появятся 10 апреля. Доступные цвета корпуса: серый, серебристый и голубой. Также покупателям будет предложено несколько аксессуаров: чехол-обложка Book Cover, чехол-обложка Samsung Smart Book Cover и антибликовая защитная пленка.