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25 апреля, 2025
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«Nar» содействует развитию творческих возможностей женщин в регионах

Фестиваль «Her Art in Action» организованный при ключевом партнерстве доступного мобильного оператора «Nar», а также при поддержке Союза художников Азербайджана и арт-платформы VarYox, успешно завершился. Темой фестиваля в этом году стала «Свобода мечтать», что позволило раскрыть внутренний мир женщин через искусство и способствовало расширению их творческих возможностей.

В рамках своей стратегии социальной инклюзии «Nar» обеспечил участие учащихся интерната №11 в выставке. Для них была организована специальная кураторская экскурсия и адаптированные презентации. Эта инициатива отражает стремление «Nar» расширить доступ к искусству и поощрить творческий потенциал молодежи.

Выставка, подготовленная кураторами Лесли Грей и Айной Моаззен, собрала 23 местных и 3 международных художников, а также одного зарубежного куратора. Экспозиция включала живопись, видео, перформансы и инсталляции, подчеркивая трансформирующую силу искусства как средства сопротивления и обновления. В рамках фестиваля также прошли творческие мероприятия: выступления художников, просмотры портфолио и мастер-классы, создавшие платформу для профессионального роста и обмена опытом.

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