Gulfstream Distribution провел мероприятие «Cisco Meraki Day»

2 и 3 апреля в отеле Radisson компания Gulfstream Distribution, один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, провела мероприятие «Cisco Meraki Day», ориентированное на заказчиков компаний B2B и Caspinet. В программу мероприятия, которое провели эксперты Cisco, вошли следующие темы:

Концепция Meraki. Кейсы и задачи;

Возможности решений Meraki и технические новшества;

Архитектура безопасности Cisco в интеграции с Meraki.

Тренерами на «Cisco Meraki Day» выступили региональный менеджер по работе с клиентами Cisco Meraki Cloud Networking Тави Бэкала (Tavi Băcală), системные инженеры Cisco Meraki Софья Струнская и Анастасия Фролова, специалист по технической поддержке компании Cisco Баджиханум Шейдабекова, а также представитель компании CaspiNet Эмин Сеидов.

Мероприятие прошло в формате воркшопа, в рамках которого участники смогли получить знания и сразу применить их на практике для формирования определенных навыков. В частности, в процессе обучение было организовано состязание «Capture the Flag», в рамках которого участники смогли продемонстрировать уровень усвоенного материала. Также ознакомиться с кейсами, реализованными на базе решений Cisco Meraki можно было ознакомиться на развернутом в зале демонстрационном стенде.

Gulfstream Distribution и в дальнейшем продолжит проведение подобных курсов, основной задачей которых является развитие навыков своих партнеров и заказчиков.