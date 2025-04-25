Bakcell отмечает первую годовщину ребрендинга в масштабах страны

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, сегодня отмечает первую годовщину своего ребрендинга, последовавшего за стратегическим и визуальным обновлением, проведённым в 2024 году. За прошедший год Bakcell сделал значительные шаги к цифровому будущему, всё активнее внедряя инновационные и поддерживаемые искусственным интеллектом решения в рамках обновлённого дизайна и стратегии бренда. В рамках этой стратегии компанией Bakcell были представлены инновационные продукты и услуги, включая “Birinci Tariff”, “VoWifi”, “Bakcell Fiber”, “Star тарифы”, “Bakcell Kart” и “Тарифный советник”. Эти инновации прежде всего направлены на расширение ассортимента инновационных продуктов и услуг для клиентов, что способствует улучшению их общего опыта.

С новой брендинговой стратегией и клиентоориентированным подходом Bakcell сегодня предлагает высокоскоростные и инновационные продукты и услуги, особенно в Карабахе и во всех регионах Азербайджана. В результате ребрендинга Bakcell способствует развитию цифровой трансформации Азербайджана, одновременно подчеркивая свою приверженность инновациям, устойчивости и национальным ценностям.