Foxconn разработал «рассуждающую» ИИ-модель FoxBrain

Компания Foxconn, крупнейший контрактный производитель электроники и один из ключевых поставщиков Apple, представил большую языковую модель собственной разработки под названием FoxBrain с возможностью к рассуждениям. Обучение модели заняло всего четыре недели.

ИИ-модель FoxBrain основана на архитектуре Llama 3.1 от Meta, она способна анализировать данные, генерировать программный код, решать математические задачи, а также рассуждать.

Сообщается, что компания Nvidia оказала поддержку в реализации проекта с помощью крупнейшего на Тайване суперкомпьютера Taipei-1 и услуг технического консалтинга в процессе обучения модели. При обучении модели Foxconn FoxBrain было задействовано 120 ускорителей Nvidia H100.

Изначально модель была создана для внутреннего пользования компании, но теперь Foxconn собирается открыть код FoxBrain для сотрудничества с отраслевыми партнерами и предполагает, что модель пригодится в производственной сфере и управлении цепочками поставок.

Компания пообещала представить дополнительную информацию о FoxBrain на мероприятии Nvidia GTC 2025 в середине марта.