Toyota выпустила свой самый дешевый электрокроссовер bZ3X за $15 000

Компания Toyota Motor выпустила новый электрический кроссовер bZ3X, который мгновенно стал хитом. Продажи новинки уже стартовали в Китае — за первый час было оформлено свыше 10 000 предзаказов, а система приема заказов не выдержала нагрузки. Причина ажиотажного спроса на новую модель совместной разработки Toyota и GAC – это ее доступность. Базовая версия машины предлагается в Китае по цене около $15 000.

Премьера Toyota bZ3X состоялась в апреле прошлого года на Пекинском автосалоне. В длину автомобиль достигает 4 600 мм, в ширину — 1 875 мм, а в высоту — 1 645 мм при колесной базе 2 765 мм. Штатные колеса — 18- либо 19-дюймовые. Базовая версия 430 Air оснащена батареей на 50,03 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 430 км по циклу CLTC. Версии 520 Pro и 520 Pro+ получили аккумулятор на 58,37 кВт·ч и могут проехать до 520 км. Максимальная комплектация 610 Max с батареей 67,92 кВт·ч, авто может проехать на одной зарядке 610 км.

В движение кроссовер приводит один электромотор, установленный на передней оси, двухмоторных полноприводных версий нет. На всех версиях, кроме топовой, максимальная отдача электромотора составляет 204 л.с. и 200 Нм, только топ-версия 610 Max предлагает более мощный электромотор, выдающий 224 л.с. и 210 Нм. Во всех модификациях максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Топовая версия кроссовера получила расширенные системы помощи водителю. Она оборудована системой ADAS на чипе Nvidia Drive AGX Orin X, которая включает 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, радары трехмиллиметрового диапазона и лидар, который виден над лобовым стеклом.

Для своего ценового сегмента у Toyota bZ3X богатое оснащение. В салоне установлен 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, работающей на чипе Snapdragon 8155 и 8,8-дюймовая цифровая приборная панель. Есть подсветка интерьера, беспроводная зарядка, аудиосистема Yamaha с 11 динамиками и семь подушек безопасности.