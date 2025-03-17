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18 марта, 2025
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Специальное предложение от Azercell к празднику Новруз!

Azercell

Azercell запускает специальную кампанию по случаю праздника Новруз. Абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты Honor в магазинах «Azercell Exclusive» и у официальных дилеров компании, получат возможность воспользоваться тарифами «SuperSən 6GB» или «SuperSən 10GB» со 50% скидкой в течение трех месяцев.

Кампания, которая продлится до 31 марта 2025 года, распространяется на устройства Honor стоимостью от 179 манатов.

Более подробную информацию о кампании можете найти на сайте https://www.azercell.com/ru/

Azercell поздравляет Азербайджанский народ с праздником Новруз!

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