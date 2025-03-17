Lenovo выпустила производительный планшет среднего уровня Idea Tab Pro

Компания Lenovo представила в Индии планшет средней ценовой категории под названием Idea Tab Pro. Модель получила экран с высокой частотой обновления и производительное железо.

Lenovo Idea Tab Pro оборудован IPS-экраном диагональю 12,7 дюйма с разрешением 2944×1840 пикселей (273 ppi), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Hz и максимальной яркостью 400 нит. Опционально доступно матовое покрытие дисплея. За производительность отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8300, работающий в сочетании с 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем 128 Gb (UFS 3.1) или 256 Gb (UFS 4.0). За графику отвечает Mali G615-MC6.

Аккумулятор емкостью 10 200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Планшет также получил 13 Мп основную камеру, фронтальную на 8 Мп, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, и четыре стереодинамика с Dolby Atmos. Габариты составляют 291,8 x 189,1 x 6,9 мм, вес – 620 гр. Новинка работает под управлением Android 14 с оболочкой ZUI 16. Lenovo обещает два крупных обновления ОС и четыре года выпуска патчей безопасности.

Есть поддержка функции Lenovo Smart Control, которая включает в себя такие инструменты, как Share Hub, Cross Control, App Streaming и Smart Clipboard. Это позволяет пользователям обмениваться файлами и прочим контентом с ПК и смартфонами.

Цены Lenovo Idea Tab Pro на рынке Индии: 8/128 Gb памяти — $322, 8/256 Gb — $357. Доступные расцветки корпуса: Luna grey и Green.