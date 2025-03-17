«Nar» поддерживает инклюзивные инициативы и встречается с участниками «DanceAbility»

«Nar» предоставляющий самые доступные мобильные услуги в стране, продолжает поддерживать развитие инклюзивного общества. В рамках этой инициативы руководство и сотрудники «Nar» встретились с участниками социокультурного проекта «Все тела говорят». Сотрудники мобильного оператора познакомились с участниками проекта, присоединились к их танцам и вместе разделили этот уникальный инклюзивный опыт.

Генеральный директор «Nar» Гуннар Панке подчеркнул важность инклюзивности для развития общества: «Для действительно инклюзивного общества каждому необходимо иметь равные возможности для полноценного участия. Проект «Все тела говорят» позволяет людям выражать себя и создавать ценность вместе, независимо от их физических возможностей. Для «Nar» вклад в инклюзивное общество – важная часть нашей социальной ответственности. Мы поддерживаем инициативы, приносящие реальные изменения, и продолжим работать в этом направлении».

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности «Nar» активно продвигает инклюзивность и равные возможности в обществе. Поддерживая проект «Все тела говорят», мобильный оператор продолжает содействовать разрушению стереотипов о физических ограничениях и формированию инклюзивного сообщества.