Компания Sony представила новый Blu-Ray player UBP-X700K – упрощенную версию модели UBP-X700, выпущенной в 2019 году.

Основное различие нового плеера с UBP-X700 заключается в том, что он не имеет беспроводных сетевых возможностей, что означает отсутствие поддержки потоковых видеоприложений, Spotify Connect и функции дублирования экрана. Приложение для дистанционного управления Video & TV SideView тоже недоступно.

На задней панели устройства расположены порты Ethernet, два HDMI (один только для аудио) и коаксиальный цифровой выход. Заявляется поддержка HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS: X audio. Плеер работает с дисками UHD Blu-ray, стандартными Blu-ray и DVD.

Ожидается, что Sony UBP-X700K появится в продаже в апреле или мае. Текущая цена UBP-X700 составляет около $200.