Представлены новые процессоры линейки Snapdragon G для игровых портативных устройств

На Game Developers Conference 2025 компания Qualcomm представила новые процессоры серии Snapdragon G, предназначенные для использования в портативных игровых устройствах. Линейка включает три модели: Snapdragon G1 Gen 2, G2 Gen 2 и G3 Gen 3, отличающиеся конфигурациями CPU и поколениями GPU.

Флагманский чип Snapdragon G3 Gen 3 стал первым в серии с поддержкой технологии глобального освещения и отражений Lumen (входит в состав Unreal Engine 5). Кроме того, он единственный в линейке получил аппаратное ускорение трассировки лучей. В состав Snapdragon G3 Gen 3 входит модуль Qualcomm FastConnect 7800, опционально доступен модем Qualcomm X61 5G. Поддерживаются дисплеи с разрешением QHD+ и частотой обновления до 144 Hz.

Производитель обещает увеличение производительности на 30% и на 28% более быстрые расширенные графические возможности по сравнению с G3 Gen 2. Чип также отличается более высокой оптимизацией энергопотребления и повышенной энергоэффективностью.

Snapdragon G2 Gen 2 демонстрирует 2,3-кратный прирост производительности CPU и 3,8-кратное увеличение мощности GPU по сравнению с предшественником G2 Gen 1. Процессор также поддерживает экраны с разрешением QHD+ и частотой до 144 Hz.

Snapdragon G1 Gen 2 создан для самых доступных портативных приставок или облачного гейминга. Процессор на 80% производительнее G1 Gen 1, графика — на 25% мощнее предшественника. Чип способен работать с экранами с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Hz.

Qualcomm сообщил, что игровые консоли с новыми процессорами Snapdragon G поступят в продажу уже в этом квартале.