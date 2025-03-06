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6 марта, 2025
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Polaroid выпустил фотоаппараты мгновенной печати Polaroid Now и Now+ 3-го поколения

Polaroid Now Polaroid Now+

Компания Polaroid обновила фотоаппараты мгновенной печати Polaroid Now и Now+ до 3-го поколения. Устройства получили улучшенные фотовозможности по сравнению с предшественниками, а также новые расцветки корпуса.

Polaroid Now Polaroid Now+

Различие между моделями заключается только в поддержке версией Now+ мобильного приложения. С его помощью можно сканировать фотографии, используя камеру смартфона на iOS или Android, и делиться ими с другими пользователями.

Фотоаппараты поддерживают функцию автофокусировки и оснащены встроенным дальномером для точного определения расстояния до объекта съемки. Экспонометр теперь располагается под объективом, что по словам компании, обеспечивает более точную настройку экспозиции. Устройства заряжаются через порт USB Type-C и совместимы с пленкой Polaroid i-Type Film.

Polaroid Now будет предложен в оранжевом, голубом, фиолетовом, желтом, белом и черном цветах корпусах, цена составит $119. Модель Now+ — в оранжевом, голубом, белом или черном цветовом исполнении, за $139.

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