Polaroid выпустил фотоаппараты мгновенной печати Polaroid Now и Now+ 3-го поколения

Компания Polaroid обновила фотоаппараты мгновенной печати Polaroid Now и Now+ до 3-го поколения. Устройства получили улучшенные фотовозможности по сравнению с предшественниками, а также новые расцветки корпуса.

Различие между моделями заключается только в поддержке версией Now+ мобильного приложения. С его помощью можно сканировать фотографии, используя камеру смартфона на iOS или Android, и делиться ими с другими пользователями.

Фотоаппараты поддерживают функцию автофокусировки и оснащены встроенным дальномером для точного определения расстояния до объекта съемки. Экспонометр теперь располагается под объективом, что по словам компании, обеспечивает более точную настройку экспозиции. Устройства заряжаются через порт USB Type-C и совместимы с пленкой Polaroid i-Type Film.

Polaroid Now будет предложен в оранжевом, голубом, фиолетовом, желтом, белом и черном цветах корпусах, цена составит $119. Модель Now+ — в оранжевом, голубом, белом или черном цветовом исполнении, за $139.