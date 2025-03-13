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13 марта, 2025
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AZAL представляет новые онлайн-услуги для удобства пассажиров

AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять спектр онлайн-услуг, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров. В рамках партнерства с компаниями GetTransfer, Airalo и Booking авиакомпания предлагает новые возможности для путешественников.

Одним из ключевых нововведений стало сотрудничество с платформой GetTransfer, которая позволяет заранее забронировать трансфер из аэропорта в любой стране. Это решение делает путешествие более комфортным и экономит время.

Еще одна полезная услуга — Airalo eSIM, благодаря которой пассажиры могут оставаться на связи по всему миру без необходимости менять физическую SIM-карту. Это исключает высокие роуминговые тарифы и избавляет от необходимости искать местного оператора мобильной связи.

Кроме того, теперь через AZAL пассажиры могут забронировать жилье с помощью платформы Booking. Это упрощает организацию путешествия, позволяя не только приобрести авиабилет, но и заранее подобрать комфортное место для проживания.

Отметим, что пассажиры, воспользовавшиеся этими услугами через ссылки на официальном сайте www.azal.az и в мобильном приложении AZAL, смогут получить доступ к эксклюзивным акциям и скидкам.

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