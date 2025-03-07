Vertu выпустила кнопочный телефон с поддержкой ИИ-функций

Компания Vertu представила новую модель премиум-класса под названием Signature S+. Это обновленный кнопочный телефон Signature S, который сочетает в себе непревзойденную роскошь с передовыми технологиями. Есть поддержка ИИ-функций, что в кнопочных моделях встречается впервые, и спутниковой связи.

Телефон изготовлен из швейцарской нержавеющей стали и прошит вручную итальянской кожей. Есть версии из телячьей кожи или кожи аллигатора, а также в модификации с золотыми декоративными элементами.

Vertu Signature S+ получил 1,98-дюймовый сенсорный IPS-экран с сапфировым стеклом. Устройство оборудовано процессором Snapdragon 6s 4G Gen 1 с GPU Adreno 610, 8 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Есть модуль GPS и один динамик. Используется ОС Android 14. Габариты составляю 130,6 × 42,2 × 13 мм, вес – от 167 до 221 гр. в зависимости от версии. Как утверждает производитель, ИИ-помощник поддерживает более 147 функций, например, смартфон может в реальном времени переводить речь собеседника. Для вызова ИИ-помощника предусмотрена выделенная рубиновая кнопка.

Цены следующие:

Белая сталь, черная телячья кожа — €19 340.

Черная сталь, черная телячья кожа — €20 840.

Белая сталь, черная кожа аллигатора — €22 360.

Черная сталь, черная кожа аллигатора — €23 870.

Черная сталь, золото, черная телячья кожа — €37 440.

Signature S+ уже доступен на официальном сайте Vertu.