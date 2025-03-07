spot_img
7 марта, 2025
ДомойТехнологииГаджетыVertu выпустила кнопочный телефон с поддержкой ИИ-функций

Vertu выпустила кнопочный телефон с поддержкой ИИ-функций

Vertu Signature S+

Компания Vertu представила новую модель премиум-класса под названием Signature S+. Это обновленный кнопочный телефон Signature S, который сочетает в себе непревзойденную роскошь с передовыми технологиями. Есть поддержка ИИ-функций, что в кнопочных моделях встречается впервые, и спутниковой связи.

Vertu Signature S+

Телефон изготовлен из швейцарской нержавеющей стали и прошит вручную итальянской кожей. Есть версии из телячьей кожи или кожи аллигатора, а также в модификации с золотыми декоративными элементами.

Vertu Signature S+ получил 1,98-дюймовый сенсорный IPS-экран с сапфировым стеклом. Устройство оборудовано процессором Snapdragon 6s 4G Gen 1 с GPU Adreno 610, 8 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Есть модуль GPS и один динамик. Используется ОС Android 14. Габариты составляю 130,6 × 42,2 × 13 мм, вес – от 167 до 221 гр. в зависимости от версии. Как утверждает производитель, ИИ-помощник поддерживает более 147 функций, например, смартфон может в реальном времени переводить речь собеседника. Для вызова ИИ-помощника предусмотрена выделенная рубиновая кнопка.

Цены следующие:

  • Белая сталь, черная телячья кожа — €19 340.
  • Черная сталь, черная телячья кожа — €20 840.
  • Белая сталь, черная кожа аллигатора — €22 360.
  • Черная сталь, черная кожа аллигатора — €23 870.
  • Черная сталь, золото, черная телячья кожа — €37 440.

Signature S+ уже доступен на официальном сайте Vertu.

Предыдущая статья
Epic Game Store отдает бесплатно инди-файтинг Them’s Fightin’ Herds
Следующая статья
Xiaomi-nin yeni 508 litrlik soyuducusu təqdim olundu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,966ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»