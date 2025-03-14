Epic Games Store дарит своим пользователям ролевой экшен Mortal Shell

В Epic Games Store можно бесплатно забрать хардкорный ролевой экшен Mortal Shell. Также можно забрать подарочный набор Anniversary Party Favor для World of Warships, в состав которого входят игровая валюта, контейнеры, японский боевой корабль и другие бонусы. Акция действует до 20 марта 20:00 по бакинскому времени.

Релиз Mortal Shell состоялся в 2021 году. Это игра поджанра Souls-like, довольно много позаимствовавшая у концепции Dark Souls, но у нее есть свои уникальные особенности. Например, в игре есть механика оболочек — это возможность перенимать умения падших воинов. Средний рейтинг на Metacritic по версии СМИ составляет 76 баллов из 100, по мнению пользователей — 6,3 балла из 10.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе Epic Games Store раздаст экономический симулятор Jurassic World Evolution 2.