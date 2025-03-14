spot_img
14 марта, 2025
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store дарит своим пользователям ролевой экшен Mortal Shell

Epic Games Store дарит своим пользователям ролевой экшен Mortal Shell

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать хардкорный ролевой экшен Mortal Shell. Также можно забрать подарочный набор Anniversary Party Favor для World of Warships, в состав которого входят игровая валюта, контейнеры, японский боевой корабль и другие бонусы. Акция действует до 20 марта 20:00 по бакинскому времени.

Релиз Mortal Shell состоялся в 2021 году. Это игра поджанра Souls-like, довольно много позаимствовавшая у концепции Dark Souls, но у нее есть свои уникальные особенности. Например, в игре есть механика оболочек — это возможность перенимать умения падших воинов. Средний рейтинг на Metacritic по версии СМИ составляет 76 баллов из 100, по мнению пользователей — 6,3 балла из 10.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст экономический симулятор Jurassic World Evolution 2.

Предыдущая статья
OPPO, Find N5 qatlanan smartfonunun möhkəmliyini yoxlamaq üçün sərt testlər keçirdi
Следующая статья
SUSE Linux — лучший выбор для системных администраторов, разработчиков и обычных пользователей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,963ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»