Epic Games Store дарит своим пользователям ролевой экшен Mortal Shell

В Epic Games Store можно бесплатно забрать хардкорный ролевой экшен Mortal Shell. Также можно забрать подарочный набор Anniversary Party Favor для World of Warships, в состав которого входят игровая валюта, контейнеры, японский боевой корабль и другие бонусы. Акция действует до 20 марта 20:00 по бакинскому времени.
Релиз Mortal Shell состоялся в 2021 году. Это игра поджанра Souls-like, довольно много позаимствовавшая у концепции Dark Souls, но у нее есть свои уникальные особенности. Например, в игре есть механика оболочек — это возможность перенимать умения падших воинов. Средний рейтинг на Metacritic по версии СМИ составляет 76 баллов из 100, по мнению пользователей — 6,3 балла из 10.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст экономический симулятор Jurassic World Evolution 2.