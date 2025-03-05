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6 марта, 2025
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Apple обновила Mac Studio чипами M3 Ultra и M4 Max

Apple Mac Studio 2025

Кроме MacBook Air 2025, компания Apple представила обновленный настольный компьютер Mac Studio. Устройство теперь предлагает на выбор процессоры M3 Ultra и M4 Max.

Apple Mac Studio 2025

«Новый Mac Studio — самый мощный Mac, который мы когда-либо создавали. Mac Studio занимает особое место в своем классе, предлагая ошеломляющую производительность в компактном, бесшумном корпусе, который прекрасно помещается на вашем столе. Mac Studio действительно является лучшим профессиональным настольным компьютером», — заявил старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус (John Ternus).

Новинка стала первым компьютером с новым процессором Apple M3 Ultra. Он скомпонован из двух процессоров M3 Max, соединенных сверхбыстрым интерфейсом UltraFusion. У M3 Ultra две конфигурации: 28 ядер CPU, 60 ядер GPU, 32 ядра Neural Engine и 32 ядра CPU, 80 ядер GPU, 32 ядра Neural Engine. Apple утверждает, что чип M3 Ultra в 1,5 раза быстрее M2 Ultra и в 1,8 раза быстрее M1 Ultra. Графическая производительность M3 Ultra до двух раз выше, чем у M2 Ultra, и до 2,6 раз выше, чем у M1 Ultra.

Apple Mac Studio 2025

M3 Ultra поддерживает от 96 до 512 Gb унифицированной памяти и от 1 до 16 Tb SSD-накопителя. Максимальная пропускная способность памяти составляет более 800 Гбит/с. Есть поддержка до восьми мониторов Pro Display XDR с разрешением до 6K. Чип совместим с технологией Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с.

Также покупатели смогут выбрать версии Mac Studio с чипом M4 Max. Конфигурации: CPU — 14-16 ядер, GPU — 32-40 ядер, 16-ядерный ИИ-ускоритель Neural Engine. Объем унифицированной памяти — от 36 до 128 Gb и от 512 Gb до 8 Tb встроенной. Поддерживается до пяти мониторов.

Mac Studio на M4 Max до 3,5 раза быстрее, чем версия с M1 Max, а Mac Studio с M3 Ultra до 2,6 раза быстрее, чем Mac Studio с M1 Ultra, говорится в пресс-релизе. Компьютер оснащен двумя портами USB Type-C и слотом для SD-карт на передней панели. На задней панели расположены еще четыре порта USB Type-C, два порта USB-A, разъемы Ethernet, питания и аудиовыход. Обе модели Mac Studio оснащены интерфейсом Thunderbolt 5, но в конфигурации с чипом M4 Max его поддерживают только четыре порта USB Type-C на задней панели, в отличие от Mac Studio на M3 Ultra, где поддерживаются все шесть портов.

Цены: от $1999 за версию с чипом M4 Max и от $3999 — за модель с чипом M3 Ultra. Новые Apple Mac Studio появятся в продаже 12 марта. Предзаказ уже открыт.

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