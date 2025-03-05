Apple выпустила MacBook Air на базе чипа M4 от $999

Компания Apple представила следующее поколение ноутбуков MacBook Air. Модель получила процессор Apple M4, обновленную веб-камеру и новый цвет корпуса (Sky Blue).

Устройство, как и прежде, выпускается в двух размерах — с 13- и 15-дюймовым дисплеем Liquid Retina с яркостью до 500 нит. Дополнительно можно подключить два внешних экрана с разрешением до 6K, оставляя запущенным собственный экран. Раньше два внешних монитора могли работать одновременно только при закрытой крышке ноутбука.

MacBook Air в зависимости от конфигурации оснащается 10-ядерным процессором M4 с 8 или 10 графическими ядрами. Объем оперативной памяти может составлять от 16 до 32Gb, емкость накопителя – от 256 Gb до 2 Tb. Apple сравнивает новинку с MacBook Air на M1 образца 2020 года: версия с M4 мощнее до двух раз в обычных задачах, а в вопросах ИИ — до трех раз.

Заявлена автономность до 18 часов стриминга видео или до 15 часов работы в браузере. Зарядка до 50% займет полчаса, так утверждает компания. Предусмотрены зарядный порт MagSafe 3, два порта Thunderbolt 4 и 3,5 мм разъем для наушников. Есть три микрофона и динамики с поддержкой пространственного звука Spatial Audio и объемного звучания Dolby Atmos.

В обновленной веб-камере установлен 12-мегапиксельный датчик Center Stage, который умеет удерживать людей в кадре, даже если они перемещаются неподалеку. Также камера поддерживает Desk View, то есть умеет снимать происходящее на столе без искажений. Ноутбук доступен в новом цвете Sky Blue, который дополняет варианты Silver, Starlight и Midnight. Модель в оттенке Space Gray больше не предлагается.

Цена нового MacBook Air стартует от $999 за 13-дюймовый вариант с 16/256 Gb памяти и от $1199 за 15-дюймовую версию в аналогичной конфигурации. Продажи стартуют 12 марта, предзаказ уже открыт.