«SİMA İmza» интегрирована в платформу «herrac.gov.az»

Цифровая подпись нового поколения SİMA, разработанная ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрирована в «Электронный аукционный портал».

Благодаря данной интеграции, протоколы электронных аукционов, проводимых на портале «herrac.gov.az», теперь можно подписывать удаленно, через мобильное приложение «SİMA İmza.» После входа на портал пользователи могут участвовать в аукционах по продаже автомобилей, квартир, нежилых помещений, частных домов и других объектов, выставленных на торги в связи с решениями судов и других органов.

После завершения аукциона стороны подписывают протокол с помощью «SİMA İmza» в установленный законом срок. После подписания протокола участникам аукциона отправляется электронное уведомление.

Следует отметить, что ранее пользователи могли воспользоваться порталом «herrac.gov.az» через «digital.login» — единую систему доступа с использованием «SİMA İmza.» С помощью последней интеграции протоколы аукциона теперь можно подписывать быстро, удобно и безопасно, без необходимости личного присутствия.

С новой цифровой подписью SİMA пользователи не зависят от центров клиентского обслуживания, а учреждения сокращают нагрузку и расходы. Мобильное приложение «SİMA İmza» предоставляется гражданам бесплатно. Более подробную информацию можно получить на сайте «sima.az» или позвонив в контактный центр по номеру 157.