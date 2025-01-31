Около половины бизнеса IBM теперь приходится на ПО

Компания IBM опубликовала отчет за четвертый квартал и за весть 2024 финансовый год, завершившийся 31 декабря. Основные показатели превысили прошлогодние результаты и прогнозы Уолл-стрит.

Общая выручка за квартал увеличилась на 1% до $17,6 млрд., чистая прибыль (GAAP) составила $2,92 млрд. Подразделение ПО увеличило выручку в годовом исчислении на 10% до $7,92 млрд., благодаря росту выручки Red Hat на 16%. Платформа OpenShift обеспечила почти половину этого объема. Выручка подразделения по автоматизации увеличилась на 15%, подразделения по обработке данных и ИИ — на 4%. Продажи консалтингового подразделения IBM снизились на 2 % до $5,18 млрд. — четвертый квартал подряд. Выручка инфраструктурного подразделения снизилась на 7,6% до $4,26 млрд.

Компания отметила, что объем бизнеса в сфере генеративного ИИ теперь составляет более $5 млрд., что почти на $2 млрд. больше, чем кварталом ранее. Гендиректор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) сообщил, что на ПО теперь приходится около 45% бизнеса IBM с годовым оборотом более $15 млрд. и двузначным ростом.

За весь 2024 финансовый год выручка IBM составила $62,8 млрд., рост на 1% по сравнению с прошлым годом. Подразделение ПО увеличило выручку на 8%, у консалтингового подразделения она упала на 1%. У инфраструктурного подразделения выручка снизилась еще больше — на 4%.

В 2025 году IBM ожидает рост выручки не менее чем на 5%. После публикации финансового отчета акции компании выросли на внебиржевых торгах на 9%.