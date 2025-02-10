Civilization VII выйдет для VR-гарнитур — впервые в серии

2K и Firaxis Games анонсировали версию Sid Meier’s Civilization VII для VR-гарнитур Meta Quest 3 и 3S. Игра станет первой частью серии, которая появится на устройствах виртуальной реальности.

В VR-версии Civilization VII будет доступно два режима. В первом игроки будут управлять своей цивилизацией на столе, проецируемом на физическое пространство при помощи камер сквозного обзора гарнитур Quest. Во втором режиме игровой процесс будет полностью перенесен в VR. Между режимами можно будет свободно переключаться.

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Будет поддержка многопользовательского режима, в котором игроки будут видеть своих соперников за столом в виде цифровых образов выбранных ими лидеров. По умолчанию темп игры в Civilization VII для VR-устройств будет ускоренным по сравнению с игрой на традиционных платформах. При желании игроки смогут настроить его под свои предпочтения.

Релиз Civilization VII на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch состоится 11 февраля, на Quest 3 и 3S — весной 2025 года.