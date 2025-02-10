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10 февраля, 2025
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Alat и Lenovo объявили о строительстве нового крупного производственного предприятия в Саудовской Аравии

Lenovo

Alat, инвестиционная компания из Саудовской Аравии, и Lenovo, мировой технологический лидер, объявили о начале строительства крупного производственного центра Lenovo в Эр-Рияде. Торжественная закладка фундамента нового завода состоялась 10 февраля на территории кампуса «Рияд Интегрейтед», расположенной в специальной интегрированной логистической зоне Королевства Саудовской Аравии.

Завод площадью 200 000 м2 будет спроектирован и построен в соответствии с высокими стандартами устойчивого развития и экологичности. На нем будут производиться ноутбуки и настольные ПК и серверы.

О сделке между Alat и Lenovo стало известно 8 января 2025 года после получения одобрения акционеров и регулирующих органов. Совокупные инвестиции в строительство производственного центра составят 2 миллиарда долларов США (посредством трёхлетних конвертируемых облигаций с нулевым купоном).

Новый производственный центр, запуск которого ожидается в 2026 году, будет расположен всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Эр-Рияда в cпециальной интегрированной логистической зоне Королевства. Завод дополнит производственную сеть Lenovo, состоящую из более чем 30 предприятий по всему миру (в том числе в Аргентине, Бразилии, Китае, Германии, Венгрии, Индии, Японии, Мексике и США), и ещё больше повысит устойчивость и гибкость цепочки поставок. Новый производственный центр, расширит присутствие Lenovo в регионе и позволит компании быстрее выводить на рынок Ближнего Востока и Северной Африки свои продукты, услуги и решения.

Ожидается, что открытие завода позволит создать до 15 000 рабочих мест непосредственно в зоне производства и еще 45 000 рабочих мест на сопутствующих направлениях по всему Королевству. Cовокупный вклад в ВВП страны, не связанный с нефтедобычей, к 2030 году составит до 10 миллиардов долларов. Кроме того, Lenovo откроет в Эр-Рияде региональную штаб-квартиру и флагманское розничное подразделение для обслуживания клиентов на Ближнем Востоке и в Африке, а также увеличит инвестиции в исследования и разработки, маркетинг и стратегические партнёрства как в регионе, так и за его пределами.

Alat инвестирует и создаёт производственные мощности в девяти бизнес-направлениях (включая производство полупроводников, интеллектуальных устройств, «умных» зданий, «умной» бытовой техники, «умного» здравоохранения, электрификацию, передовую промышленную продукцию, инфраструктуру следующего поколения и искусственный интеллект). Участие в строительстве завода Lenovo — одна из многих запланированных Alat инвестиций, которые компания планирует осуществить до 2030 года, чтобы расширить возможности технологического сектора в Саудовской Аравии, улучшить коммерческую среду для работы частного сектора и с ведущими международными производителями технологий.

Об Alat

Alat — это государственный инвестиционный фонд (Public Investment Fund) с инвестиционным портфелем мирового класса с акцентом на устойчивые инвестиции как внутри страны, так и за рубежом. Компания играет важную роль в достижении целей «Видения 2030» в области диверсификации экономики, промышленного развития, инноваций и создания рабочих мест. Основная цель Alat — обеспечить глобальным компаниям возможность создавать устойчивые производственные решения в Саудовской Аравии, используя преимущества «зелёной» энергии, уникального географического положения страны и её инвестиций в технологии. Больше информации на сайте www.alat.com.

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