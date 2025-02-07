QNAP представляет TS-h765eU — укороченный стоечный NAS с 4 отсеками для сред с ограниченным пространством

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, расширяет свой ассортимент NAS небольшой глубины для монтажа в стойку, предназначенных для периферийного хранения. Новый укороченный стоечный 5GbE NAS TS-h765eU 2. с четырьмя отсеками высотой 1U идеально подходит для небольших шкафов и настенных сетевых стоек в офисных средах с ограниченным пространством или промышленных условиях. TS-h765eU — это модель, поставки которой будут осуществляться до 2031 года, что делает ее надежным выбором для организаций, планирующих долгосрочные проекты или многосайтовые развертывания.

TS-h765eU сочетает в себе надежную производительность, возможности многозадачности и отличную расширяемость ввода-вывода для удовлетворения разнообразных требований. Он оснащен новейшим процессором Intel Atom x7000C Series, поддерживает 8 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью расширения до 16 ГБ (In-Band ECC), имеет два порта 2,5GbE и предоставляет четыре 3,5-дюймовых отсека для дисков SATA и три слота E1.S/M.2 PCIe NVMe для установки твердотельных накопителей E1.S/M.2 2280 для повышения производительности чтения/записи или модернизации до 10GbE с использованием сетевых модулей интерфейса E1.S. Работая под управлением операционной системы QuTS hero на базе ZFS, TS-h765eU отдает приоритет целостности данных и их сохранности с защитой WORM и мощным сокращением данных.

«В современных IТ-приложениях каждая секунда на счету, поэтому наличие хранилища данных поблизости может иметь решающее значение. Компактный стоечный NAS TS-h765eU идеально подходит для периферийного хранения, а его производительность и расширяемость ввода-вывода не страдают из-за его компактного форм-фактора, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Энди Чуан (Andy Chuang). — Пользователи могут сочетать NAS TS-h765eU с комплектом коротких направляющих Rail-S01 от QNAP и JBOD малой глубины, что упрощает установку в небольшие шкафы и снижает общую стоимость владения».

Основные характеристики TS-h765eU:

Максимальное использование пространства: короткая глубина всего 292,1 мм (12 дюймов) при высоте 1U подходит для небольших шкафов или настенных сетевых стоек, что делает NAS гибким для установки в офисах, на заводах, в мультимедийных комнатах, мобильных вещательных транспортных средствах или небольших IТ-комнатах.

короткая глубина всего 292,1 мм (12 дюймов) при высоте 1U подходит для небольших шкафов или настенных сетевых стоек, что делает NAS гибким для установки в офисах, на заводах, в мультимедийных комнатах, мобильных вещательных транспортных средствах или небольших IТ-комнатах. Процессор Intel Atom последнего поколения: NAS оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom x7405C (до 3,4 ГГц) для многозадачности и больших рабочих нагрузок.

NAS оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom x7405C (до 3,4 ГГц) для многозадачности и больших рабочих нагрузок. Расширяемая оперативная память DDR5: встроенная память non-ECC DDR5 (расширяемая до 16 ГБ) отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением; поддерживается In-Band ECC (IBECC) для улучшенной защиты данных.

встроенная память non-ECC DDR5 (расширяемая до 16 ГБ) отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением; поддерживается In-Band ECC (IBECC) для улучшенной защиты данных. Исключительная расширяемость: три встроенных слота E1.S/M.2 PCIe NVMe позволяют установить два сетевых модуля QNAP QXG-ES10G1TS до 10GbE для более быстрого сетевого подключения или три твердотельных накопителя E1.S/M.2 2280 для пулов хранения SSD или кэширования SSD для повышения IOPS.

три встроенных слота E1.S/M.2 PCIe NVMe позволяют установить два сетевых модуля QNAP QXG-ES10G1TS до 10GbE для более быстрого сетевого подключения или три твердотельных накопителя E1.S/M.2 2280 для пулов хранения SSD или кэширования SSD для повышения IOPS. Перспективность: поддержка твердотельных накопителей E1.S (высотой 5,9/9,5/15 мм), которые обеспечивают более высокую плотность хранения, защиту от потери питания (PLP), поддержку горячей замены и лучшее рассеивание тепла.

поддержка твердотельных накопителей E1.S (высотой 5,9/9,5/15 мм), которые обеспечивают более высокую плотность хранения, защиту от потери питания (PLP), поддержку горячей замены и лучшее рассеивание тепла. Отличное сетевое подключение: высокая скорость работы сети благодаря двум встроенным портам 2,5GbE и возможность обновления до двух портов 10GbE при необходимости. Более высокая пропускная способность возможна за счет объединения портов или многоканального SMB для более быстрой передачи данных, доступа к большим файлам, резервного копирования и восстановления.

высокая скорость работы сети благодаря двум встроенным портам 2,5GbE и возможность обновления до двух портов 10GbE при необходимости. Более высокая пропускная способность возможна за счет объединения портов или многоканального SMB для более быстрой передачи данных, доступа к большим файлам, резервного копирования и восстановления. Простое расширение хранилища: встроенный порт USB 3.2 Gen 1 позволяет подключать QNAP USB JBOD TR-004U с небольшой глубиной к TS-h765eU для дополнительного хранения и резервного копирования данных.

QNAP TS-h765eU-8G уже доступен для приобретения в Азербайджане под заказ у авторизованных дистрибьюторов по цене в 1849 AZN на условиях MSRP. Производитель предоставляет на устройство 3 года гарантии с возможностью платного апгрейда до 5 лет.