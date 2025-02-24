QNAP представляет мультигигабитный коммутатор QSW-2104-2T-R2 с 4 портами 2.5GbE и 2 портами 10GbE

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила неуправляемый мультигигабитный коммутатор QSW-2104-2T-R2 с 4 портами 2.5GbE и 2 портами 10GbE (всего 6 портов). Благодаря компактному настольному форм-фактору QSW-2104-2T-R2 обеспечивает превосходное рассеивание тепла, бесшумную работу, автоматическое обнаружение и оптимизацию полосы пропускания. С QSW-2104-2T-R2 пользователи могут создать стабильную и эффективную сетевую среду с ограниченным бюджетом. Устройство легко справляется с требованиями высокоскоростного хранилища, поддерживает работу в сетях Wi-Fi 6/6E/7, а также предназначено для мультимедийных рабочих процессов.

«Когда используется несколько сетевых устройств со скоростью 2,5GbE или выше, подключение к высокоскоростному коммутатору может повысить общую производительность передачи данных и продуктивность совместной работы, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Рональд Сю (Ronald Hsu). — Бюджетный и простой в использовании коммутатор QSW-2104-2T-R2, поддерживающий работу со скоростями 2.5GbE и 10GbE оснащен мультигигабитными портами RJ45, совместимыми со всеми существующими сетевыми кабелями, чтобы пользователи могли преодолеть узкие места при передаче данных. QSW-2104-2T-R2 — это высокоскоростной коммутатор для использования в домашней локальной сети, в который стоит инвестировать в 2025 году. Он идеально подходит для игр, передачи больших файлов и потоковой передачи мультимедиа высокого разрешения».

QSW-2104-2T-R2 обеспечивает эффективную передачу данных по сети 2,5GbE/10GbE. Благодаря четырем портам 2,5GbE и двум портам 10GbE, QSW-2104-2T-R2 соответствует стандарту NBASE-T, обеспечивая скорости 2,5G, 1G, 100M и 10G, 5G, 2,5G, 1G, 100M, обеспечивая общую коммутационную емкость до 60 Гбит/с. Он поддерживает Jumbo Frame 12КB и управление потоком IEEE 802.3x для значительного повышения эффективности передачи больших файлов и снижения потерь пакетов. Устройство идеально подходит для обработки больших объемов данных и видеофайлов высокого разрешения. Таблица MAC-адресов 4K обеспечивает точность и эффективность при передаче данных между несколькими устройствами. Встроенные функции обнаружения и блокировки сетевых петель могут мгновенно блокировать сетевые порты с петлями, помогая сети быстро возобновить нормальную работу.

Plug-and-play коммутатор QSW-2104-2T-R2 не нуждается в сложной настройке. Коммутатор поддерживает функцию автосогласования для автоматического определения оптимальной скорости передачи данных в зависимости от подключенного устройства. Пользователи могут использовать существующие кабели CAT 5e/Cat 6 для достижения высокоскоростных соединений 2.5GbE/10GbE, экономя время и деньги. Благодаря безвентиляторной конструкции с эффективным рассеиванием тепла, компактный настольный QSW-2104-2T-R2 работает без отвлекающего шума. Он также имеет энергосберегающие функции EEE с низким энергопотреблением и сертификат класса B с низким уровнем электромагнитных помех, что делает его идеальным для размещения в офисных помещениях или дома.

Оформить заявку на приобретение QSW-2104-2T-R2 можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена коммутатора на условиях MSRP составляет всего 339 AZN.

Получить больше информации об управляемых/неуправляемых коммутаторах QNAP можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/product/compare-switches.