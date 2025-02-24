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25 февраля, 2025
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Apple выпустит обновленный MacBook Air с чипом M4 в марте

MacBook Air

Компания Apple готовится к скорому запуску обновленных MacBook Air на базе M4, об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Ожидается, что презентация новинок состоится уже в марте этого года.

Сокращение запасов текущих моделей с чипами M2 и M3 в магазинах, а также подготовка маркетинговых материалов — еще один признак приближения запуска, пишет Гурман.

Обновленные MacBook Air, как и раньше, получат две версии — на 13 и 15 дюймов. За исключением перехода с чипа M3 на M4, в остальном обновление будет минорным. Также сообщается, что возможно ноутбук получит Thunderbolt 4 вместо Thunderbolt 3, камеру Center Stage и опцию дисплея с нанотекстурой.

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