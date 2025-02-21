spot_img
21 февраля, 2025
ДомойAVФототехникаПредставлена компактная камера Canon PowerShot V1 для создателей цифрового контента

Представлена компактная камера Canon PowerShot V1 для создателей цифрового контента

Canon PowerShot V1

Компания Canon представила компактную камеру PowerShot V1 для создателей контента. Новинка обеспечивает съемку видео в разрешении 4K с 10-битной глубиной цвета и частотой 60 кадров в секунду. PowerShot V1 оснащена крупным 1,4” датчиком с соотношение сторон 3:2 и встроенным вентилятором для его охлаждения при длительной непрерывной съемке. Камера поддерживает цветокоррекцию профессионального уровня. Новинка способна снимать 22,3 Мр неподвижные изображения с частотой до 15 кадров в секунду с помощью механического затвора или до 30 кадров в секунду с помощью электронного.

Благодаря новому датчику PowerShot V1 получила улучшенную производительность при слабом освещении, расширенный динамический диапазон и повышенную четкость изображения. В сочетании с процессором DIGIC X камера поддерживает чувствительность ISO в пределах до 32000 единиц в режиме фото. Новый сенсор работает в паре с широкоугольным зум-объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 16-50 мм и максимальной диафрагмой f/2.8-4.5. Система Canon Dual Pixel AF II обеспечивает автофокусировку с интеллектуальным распознаванием и отслеживанием объекта, а также стабилизацию изображения. Для кадрирования и навигации по меню используется 3” сенсорный LCD-дисплей с переменным углом наклона.

PowerShot V1

Камера подключается к смартфону по Bluetooth, Wi-Fi или кабелем USB Type-C при помощи приложения Canon Connect. Также PowerShot V1 можно использовать в качестве веб-камеры без дополнительных адаптеров. Встроенная вспышка отсутствует, зато PowerShot V1 оборудована многофункциональным горячим башмаком для установки внешней вспышки. Камера также предлагает трехступенчатый ND-фильтр, имеет разъемы для наушников и микрофона, порт HDMI и один слот для карт памяти формата SD. Цена Canon PowerShot V1 составляет 990 долларов.

Предыдущая статья
Xiaomi Buds 5 Pro qulaqlıqları elandan bir müddət əvvəl yüksək keyfiyyətli renderlərdə nümayiş etdirildi
Следующая статья
Google havada və divarlarda yaza bilən qələm patentləşdirdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,972ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»