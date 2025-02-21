Представлена компактная камера Canon PowerShot V1 для создателей цифрового контента

Компания Canon представила компактную камеру PowerShot V1 для создателей контента. Новинка обеспечивает съемку видео в разрешении 4K с 10-битной глубиной цвета и частотой 60 кадров в секунду. PowerShot V1 оснащена крупным 1,4” датчиком с соотношение сторон 3:2 и встроенным вентилятором для его охлаждения при длительной непрерывной съемке. Камера поддерживает цветокоррекцию профессионального уровня. Новинка способна снимать 22,3 Мр неподвижные изображения с частотой до 15 кадров в секунду с помощью механического затвора или до 30 кадров в секунду с помощью электронного.

Благодаря новому датчику PowerShot V1 получила улучшенную производительность при слабом освещении, расширенный динамический диапазон и повышенную четкость изображения. В сочетании с процессором DIGIC X камера поддерживает чувствительность ISO в пределах до 32000 единиц в режиме фото. Новый сенсор работает в паре с широкоугольным зум-объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 16-50 мм и максимальной диафрагмой f/2.8-4.5. Система Canon Dual Pixel AF II обеспечивает автофокусировку с интеллектуальным распознаванием и отслеживанием объекта, а также стабилизацию изображения. Для кадрирования и навигации по меню используется 3” сенсорный LCD-дисплей с переменным углом наклона.

Камера подключается к смартфону по Bluetooth, Wi-Fi или кабелем USB Type-C при помощи приложения Canon Connect. Также PowerShot V1 можно использовать в качестве веб-камеры без дополнительных адаптеров. Встроенная вспышка отсутствует, зато PowerShot V1 оборудована многофункциональным горячим башмаком для установки внешней вспышки. Камера также предлагает трехступенчатый ND-фильтр, имеет разъемы для наушников и микрофона, порт HDMI и один слот для карт памяти формата SD. Цена Canon PowerShot V1 составляет 990 долларов.